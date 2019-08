Elstertrebnitz

Hochzeit, Geburtstag oder Taufe in einer Kirche feiern? Livemusik unter der Kanzel? Eine Ausstellung auf der Empore? Fotoshootings neben dem Altar oder im großen Garten? In der Elstertrebnitzer Martinskirche ist das ab sofort möglich, denn genau genommen ist die Kirche längst keine Kirche mehr, sondern mit ihrer Entweihung formell ein Gebäude wie jedes andere. Unter dem Namen Kulturkirche Sachsen soll St. Martin in Elstertrebnitz künftig interessierte Besucher und Veranstalter anlocken.

Die Martinskirche in Elstertrebnitz steht künftig für kleinere Veranstaltungen wie Konzerte, Lesungen, Ausstellungen oder Familienfeiern zur Verfügung. Quelle: Kathrin Haase

Über einen Artikel in der LVZ war der Leipziger Immobilien-Projektentwickler Heiko Spauke vergangenes Jahr auf St. Martin gestoßen. Und dann ging alles ziemlich schnell. Zusammen mit seiner Frau Franziska, die aus Pegau stammt und sich in der Elsterregion nach wie vor heimisch fühlt, nahm er die Kirche in Augenschein. „Ich war schon immer ein Kirchenfan, auch wenn ich nicht gläubig bin“, berichtet der 40-Jährige, „aber in einer Kirche komme ich extrem zur Ruhe.“ St. Martin gefiel beiden auf Anhieb und diese sollte es werden. „Wir fanden die Kirche richtig schick.“

Im Herbst setzten Franziska (30) und Heiko Spauke (40) ihre Unterschriften unter den Kaufvertrag und erwarben neben der Kirche auch das rund 2200 Quadratmeter große Grundstück. Nur wenige Wochen später lud das Paar zum Tag der offenen Tür ein, stellte sich seinen neuen Nachbarn in Elstertrebnitz vor und berichtete von seinen Plänen.

Die Resonanz war überwältigend und die Reaktionen durchweg positiv. „Wir mussten schnell noch Bratwürste nachkaufen, denn die hatten bei dem Andrang nicht gereicht“, erinnert sich Spauke. Ein ganzes Dorf war Auge und Ohr für das ambitionierte Projekt, klopfte den neuen Eigentümern auf die Schultern und freute sich, dass endlich wieder Leben einzieht.

Einblicke ins ehemalige Gotteshaus: Zum Tag der offenen Tür konnten sich im Dezember vergangenen Jahres die Besucher umschauen. Quelle: René Beuckert

Der Vorbesitzer Detlef Groh hatte vor Jahren rund 300.000 Euro in die Sanierung der Kirche investiert und das Objekt mittlerweile auf einer Internet-Plattform zum Kauf angeboten. Der jahrelange Leerstand tat dem Gebäude nicht gut und so mussten die Spaukes weitere 20.000 Euro für kleine Reparaturen und Schönheitsarbeiten in die Hand nehmen: Beleuchtung, Malerarbeiten, Fertigstellen der Sanitäranlagen und bald für den Einbau einer Heizung. Auch auf dem Grundstück wartete viel Arbeit auf sie. „Überall wucherten hier Brombeersträucher, man kam kaum durch“, erzählt Spauke und schlägt noch heute die Hände über dem Kopf zusammen. Mittlerweile wurden die Sträucher zu Mulch verarbeitet und liegen kleingehäckselt im großen Garten.

Die Martinskirche in Elstertrebnitz bietet sich für Trauungen, kleine Konzerte und Ausstellungen an. Anfang Juli feierten die neuen Besitzer Franziska und Heiko Spauke hier selbst ihre Traumhochzeit mit rund 70 Gästen. Quelle: Florian Ostermann

Als Kulturkirche Sachsen soll St. Martin nun zu neuem Leben erwachen. Franziska Spauke und die Leipzigerin Cindy Dinger kümmern sich innerhalb der neu gegründeten Firma Eventfabrik Leipzig um die Vermarktung. Freie, konfessionsübergreifende und standesamtliche Hochzeiten sollen hier genauso möglich sein wie Regenbogen- und Themenhochzeiten, Taufen und Willkommensfeiern für Babys, Familien- und Firmenfeiern, Trauer- und Abschiedsfeiern, Fotoshootings, Vernissagen, Ausstellungen, Jubiläen. Der große Außenbereich hinter der Kirche bietet zudem Platz für eine romantische Außenbestuhlung oder das Aufstellen eines Festzeltes.

Die Spaukes wissen, wovon sie reden. Erst Anfang Juli feierten sie hier ihre eigene Märchenhochzeit mit annähernd 70 Gästen. Andere öffentliche Termine stehen bereits im Kalender der Eventfabrik: im November wird ein Gospelchor in St. Martin auftreten und Mitte nächsten Jahres ist eine irische Band mit Kirchenrock zu Gast.

Errichtet wurde die Elstertrebnitzer Saalkirche um 1840 im klassizistischen Stil, ihr Vorgängerbau reicht sogar bis ins 13. Jahrhundert zurück. Ein Brand in den 1980er-Jahren beschädigte St. Martin so schwer, dass sie als Gotteshaus nicht mehr genutzt werden konnte und entwidmet wurde. Eine Instandsetzung kam damals angesichts zweier weiterer Kirchen in Elstertrebnitz nicht in Frage. Nun hat sie ihre neue Bestimmung gefunden.

Kontakt: Franziska Spauke 0172/2674592, Cindy Dinger 0171/53604651, E-Mail: info@eventfabrik-leipzig.de

Von Kathrin Haase