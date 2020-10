Staatsschutz ermittelt: Schmierereien in Elstertrebnitz

Elstertrebnitz

Eine Spur mit satanistischen Schmierereien haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag durch die Gemeinde Elstertrebnitz gezogen. Mit roter und schwarzer Farbe besprühten sie mehrere Gebäude. Darunter sind bis zu einem Meter große Schriftzüge und Symbole wie „Praise Satan“ (Lobet Satan) und die Ziffernfolge 666. Sie stammt aus der Bibel wird oft als Symbol für den Teufel interpretiert. Zudem wurde auch die Parole Nazis raus verwendet.

Über Nacht haben Unbekannte die Fassade der Schule für Lernförderung in Elstertrebnitz beschmiert. Quelle: Kathrin Haase

Betroffen sind die Kirchen in Trautzschen und Costewitz, die Schule für Lernförderung, die Friedhofsmauer in Trautzschen sowie ein Privathaus in Costewitz, teilte der Bürgermeister David Zühlke ( CDU) mit. Anwohner hatten den Schaden am Morgen bemerkt und ihn umgehend informiert. Zühlke wiederum rief die Polizei. „Ich bin erschüttert über das Ausmaß der Schmierereien, die Frechheit und Dreistigkeit“, sagte das Gemeindeoberhaupt. „So etwas gehört sich einfach nicht und außerdem kostet es viel Geld, die Graffiti zu beseitigen und die Fassaden wieder herzustellen.“

Über die Höhe des Sachschadens gibt es derzeit keine Angaben. Der Staatsschutz ermittelt nun gegen Unbekannt, bestätigte am Nachmittag eine Sprecherin der Polizeidirektion Leipzig. Die Tatzeit liegt zwischen Montag, 12. Oktober, 20 Uhr, und Dienstag, 8 Uhr. Hinweise zur Tat nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

Von Kathrin Haase