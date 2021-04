„Stabile Kassenlage“: Kitzschers Etat passiert Stadtrat geräuschlos

Kitzscher

Fast neun Millionen Euro beträgt das Volumen des Gesamthaushaltes der Stadt Kitzscher in diesem Jahr. Der Stadtrat beschloss den Etat auf seiner jüngsten Sitzung ohne inhaltliche Fragen und Debatten von Abgeordneten, dafür mit Lob und Beifall für die Kämmerei.

Die Verwaltung geht davon aus, dass der Plan nur einer Bestätigung, aber keiner Genehmigung von der Rechtsaufsicht bedarf. Die geplanten Verluste seien überschaubar und werden aufgrund von sogenannten Sondereinnahmen, hauptsächlich aus Grundstücksverkäufen, noch weiter verringert.

Größter Posten beim Aufwand ist mit rund vier Millionen Euro das städtische Personal. Dabei hat die Stadt Tarifsteigerungen von zwei Prozent berücksichtigt.

Mehr Gewerbesteuern, weniger Verkaufserlöse

Die Stadt plant in diesem Jahr mit 775 000 Euro Gewerbesteuereinnahmen. Das sind fast 300 000 Euro mehr, als 2019 eingenommen wurden, und das übersteigt die 2020 geplante Summe um 170 000 Euro. Dabei bleiben die Hebesätze für die Gewerbesteuer wie auch für die Grundsteuern gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Deutlich geringer als in den Vorjahren sind in diesem Jahr die sogenannten Sondereinnahmen. Im Jahr 2019 lagen die in Kitzscher bei knapp 2,5 Millionen Euro, vor allem realisiert aus Verkäufen von Baugrundstücken im Wohngebiet Kitzscher Nordwest. 2020 standen hier noch 640 000 Euro zu Buche. Jetzt sind die Grundstücke verkauft.

Für dieses Jahr rechnet die Stadt nur mit 311 000 Euro Sondereinnahmen. Vorgesehen ist der Verkauf eines Grundstückes im Gewerbegebiet Hainichen. Einen Aufschwung bei dieser Einnahmeposition könnte es aber schon im kommenden Jahr wieder geben, wenn die Kommune Parzellen im neuen Baugebiet in der Leipziger Straße verkaufen will. 1,5 Millionen Euro werden für 2022 erwartet.

Verwaltung schließt starke Einschnitte nicht aus

Auch 2021 wird in Kitzscher weiter für viel Geld gebaut. 4,6 Millionen Euro sieht die Haushaltsplanung dafür vor, ein Großteil des Geldes sind Fördermittel. Die größten Posten sind weiterhin die laufenden Sanierungen an der Ober- und der Grundschule. Im Bereich Tiefbau steht der grundhafte Straßenbau in der Alten Straße im Ortsteil Trages für voraussichtlich reichlich 700 000 Euro an.

Laut Verwaltung verfügt die Stadt „gegenwärtig noch über eine stabile Kassenlage“. In die Beurteilung mischen sich aber auch deutliche kritische Töne. Denn wegen der umfangreichen Investitionstätigkeit schwinden die verfügbaren Mittel. Um künftig Haushaltspläne mit positivem Ergebnis zu bekommen, müssten weiterhin alle Möglichkeiten der Einsparung von Aufwendungen geprüft werden. Auch wenn dies „mit starken Einschnitten“ verbunden sein wird, heißt es wörtlich.

So geräuschlos, wie der Etat den Stadtrat passierte, so wenig nahm auch die Öffentlichkeit in Kitzscher davon Kenntnis. Eine Woche im März lag der Entwurf im Rathaus aus, angeschaut hat ihn kein Bürger. Hinweise und Einwände gab es demzufolge auch nicht. Bis der Haushalt rückwirkend zum 1. Januar in Kraft treten kann, erfolgt eine erneute Auslegung. Und die Stadt muss die Bestätigung vom Landratsamt beziehungsweise einen Monat abwarten, in dem es keine Beanstandung von dort gibt.

Von André Neumann