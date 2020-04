Stadt Borna bietet Bürgern in Corona-Zeiten Hilfe an – doch die Nachfrage bleibt verhalten

Borna

Das Angebot der Stadt Borna zur persönlichen Hilfe in Corona-Zeiten steht. Seit mehreren Wochen schon. Dennoch ist die Nachrage noch eher verhalten. Bisher wurde die Offerte, vor allem Bornaern, die zu den sogenannten Corona-Risikogruppen gehören, etwa beim Einlauf zu helfen, erst ein Mal genutzt, wie Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) sagt.

Weitgehend Normalbetrieb in der Bornaer Stadtverwaltung

In der Stadtverwaltung laufe der Betrieb den Umständen entsprechend normal, auch wenn ein Teil der Mitarbeiter die eigene Wohnung als Büro nutze. Allerdings lasse sich die Anwesenheit im Rathaus oder im Verwaltungsgebäude An der Wyhra schon wegen des Zugriffs auf Akten oftmals nicht vermeiden.

Auch die städtischen Kindertagesstätten seien geöffnet. Zwar würden die nicht so stark wie in normalen Zeiten frequentiert, dennoch seien sie gut besucht. So wurden vor Ostern, am Gründonnerstag, von 81 Mädchen und Jungen betreut.

Bornaer Stadtrat tagt wieder

Luedtke macht deutlich, dass selbst unter den Vorzeichen des größtmöglichen Abstandes voneinander persönliche Zusammenkünfte unvermeidbar seien. Das gelte auch für den Stadtrat, der sich bei seiner nächsten turnusmäßigen Sitzung so wie schon am 26. März mit großer Entfernung der einzelnen Stadträte wieder zusammenfinden müsse, und zwar am 14. Mai. „Beschlüsse, in denen es um Geld geht, dürfen nur so gefasst werden“, so die Oberbürgermeisterin - also Vergaben und Grundstücksverkäufe etwa. Was nicht darunter falle, komme deshalb gar nicht auf die Tagesordnung.

Die Hilfsangebote für Senioren und andere Hilfsbedürftige bestehen weiter. Etwa 50 Vereine und Privatpersonen hatten sich dazu bereit erklärt. Interessen wenden sich an die Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 03433/8730 oder schicken eine E-Mail an corona.hilfe@borna.de.

Von Nikos Natsidis