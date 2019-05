Groitzsch

Der Schritt hin zu einer kurzfristigeren Finanzplanung hat sich für Groitzsch als richtig erwiesen. Weil die erhoffte Zusage für eine Aufstockung der Fördermittel zum Großprojekt Sanierung und Umbau des Volkshauses vorerst ausbleibt. Dennoch soll es in diesem Jahr erste Arbeiten geben, damit bereits bestätigte Zuschüsse nicht verfallen.

150.000 Euro sind dafür nur noch im Haushalt 2019 eingeplant, den der Stadtrat am Donnerstagabend beschloss. Aufgrund des einjährigen Etats kann die Stadt bei Veränderungen der Geldflüsse zügiger umsteuern, als wenn sie sich, wie ursprünglich geplant, mit einem Doppelhaushalt bis Ende 2020 gebunden hätte.

Kosten für Volkshaus-Projekt enorm gestiegen

Nach ersten groben Schätzungen waren die Kosten für das Volkshaus-Vorhaben 2016 mit 2,5 Millionen Euro angegeben worden. Seitdem stießen nicht nur das von der Stadt mit den Architektenleistungen beauftragt PBR Planungsbüro Rohling AG aus Jena in die Tücken des Objekts hinab, sondern auch der Baupreisindex in die Höhe.

Das Volkshaus am Groitzscher Schützenplatz soll saniert werden. Quelle: Andreas Döring

Was beides enorme Auswirkungen auf die in den 1990er- und 2000er-Jahren als Discothek genutzte Stätte („Eastside, „Tattoo“) hat. Dass die inzwischen von Rathaus und Stadtrat bevorzugte Umbauvariante Ausgaben in doppelter Höhe, also fünf Millionen Euro, verlangt, wollte Bürgermeister Maik Kunze ( CDU) bisher nicht bestätigen.

SAB lehnt Förderzuschlag für Groitzsch ab

Das aufgrund der Steigerung dringend erforderliche Gespräch mit der Sächsischen Aufbaubank (SAB) als Fördermittelgeber des Freistaates fand nun in der vergangenen Woche im Rathaus statt, sagte Kunze in der Ratssitzung. Sei doch eine Realisierung des Vorhabens nur möglich, wenn der Förderrahmen angepasst werde.

Doch eine weitergehende Unterstützung im Städtebauprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ (SOP) wurde abgelehnt, so der Bürgermeister. „So könnte die Stadt lediglich das Vorhaben, über die genehmigten Mittel hinaus, selber vorfinanzieren. Die Aussicht auf einen städtebaulichen Vertrag wurde uns verwehrt, welcher uns dann je nach Verfügbarkeit von Mitteln die Kosten nachfinanziert hätte.“ Was bedeutet, dass Groitzsch die zusätzlichen Kosten komplett tragen müsste, ohne zu wissen, ob Sachsen später Zuschüsse gewährt.

Groitzsch tritt auf die Bremse

„Gelinde gesagt, ist mir das zu vage“, sagte Kunze. Das wäre für die Stadt mit Blick auf eine nachhaltige und verlässliche Haushaltpolitik die denkbar schlechteste Option. Schließlich müsse zunächst sichergestellt werden, dass die Kommune in erster Linie die Pflichtaufgaben erfüllt. Deshalb wurde die im aktuellen Haushalt vorgesehene Geldsumme für das freiwillige Projekt Volkshaus heruntergefahren.

Teilabriss im Laufe des Jahres vorgesehen

Allerdings bestätigte die SAB, dass Groitzsch schon zugesagte SOP-Mittel einsetzen darf. Damit soll der 1. Bauabschnitt in Angriff genommen werden. „Dies bedeutet, dass jetzt der Rückbau der nicht mehr benötigten Anbauten und Nebengelasse erfolgen und in deren Folge die Hangsicherung vorgenommen werden können“, so der Bürgermeister. Was danach kommt, bleibt abzuwarten. Für die Stadt läuft das SOP-Programm bis 2024. Womöglich, das schließe die Bank nicht aus, stehen ab Herbst neue Fördergelder zur Verfügung.

Interessenten dürfen sich im Volkshaus umschauen

Unabhängig vom Gezerre um die Gelder und den Fortgang des Projekts hat die Stadtverwaltung einen Tag der offenen Tür im Volkshaus angesetzt. Noch vor Beginn des Teilrückbaus können sich Interessenten am 31. August hier über den Zustand des Gebäudes und Entwürfe der Ausbaupläne informieren, sagte Maik Kunze. Dazu sind Vertreter des Bauamtes, des Planungsbüros und der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft (DSK), die die Groitzscher Stadtsanierung betreut, vor Ort.

Von Olaf Krenz