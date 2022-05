Stadtrat Böhlen genehmigt sich mehr Geld fürs Ehrenamt – knapper Beschluss

Böhlen

Aller guten Dinge sind drei – zumindest für Teile des Stadtrates in Böhlen. Nach zwei vergeblichen Anläufe in der Vergangenheit steht nun fest, dass die Abgeordneten künftig mehr Geld für ihre ehrenamtliche Tätigkeit erhalten. Allerdings war die Abstimmung am Donnerstagabend – beim nunmehr dritten Versuch – mit acht Ja- und sieben Nein-Stimmen denkbar knapp.

Betrag zum früheren Antrag weiter erhöht

Zum wiederholten Male hatte die CDU-Fraktion unter Vorsitz von Reinhard Eisold den Antrag eingebracht, sowohl die Sitzungsgelder als auch die Aufwandsentschädigung – den Grundbetrag, den jeder Stadtrat jeden Monat erhält – anzuheben. Ging es vor knapp zwei Jahren um eine Erhöhung der Sitzungsgelder von 25 auf 30 Euro, standen nun bei dem neuerlichen Vorstoß 35 Euro im Raum.

„Die in der Satzung festgelegten Beträge sind nicht mehr zeitgemäß und reichen bei Weitem nicht mehr aus, um die erbrachte Leistung eines Stadtrates auszugleichen. Die Aufwandsentschädigung sollte auch für die Stadträtin und den Stadtrat eine Würdigung ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit sein“, heißt es in der Begründung für den CDU-Antrag.

Anforderungen an Stadträte sind gestiegen

Eisold sieht noch wesentlich mehr Gründe für den Antrag der Christdemokraten. „Die Anforderungen an die Verwaltung und den Stadtrat sind enorm gestiegen – allein schon mit den großen Bauvorhaben, die Böhlen derzeit stemmt.“ Während die Verwaltung personell aufgestockt hat, habe es beim Stadtrat keine Veränderungen gegeben.

„Aber wir sind ja auch ständig unterwegs zu den Baustellen, um alle Projekte im Blick zu behalten“, betonte der CDU-Fraktionschef auf Nachfrage. Die Entwicklungen in der Stadt mitzutragen und darüber Entscheidungen zu treffen, verlange schlicht viel Zeit und Arbeit.

Im dritten Anlauf ist es nun gelungen, die Entschädigung hochzusetzen. Wenn auch nicht rückwirkend zum 1. Januar 2022 an, wie es die CDU ursprünglich gefordert hatte. Bereits in den vergangenen Ausschusssitzungen war die Klausel der rückwirkenden Geltung gestrichen worden.

SPD-Mann bei Abstimmung Zünglein an der Waage

Die Abstimmung am Donnerstag über den Beschlussantrag fiel knapp aus. Dass CDU, FDP und AfD zustimmen, war schon daher zu erwarten, weil sie bereits in der Vergangenheit hinter dem Ansinnen gestanden hatten. Das Zünglein an der Waage war nun SPD-Mann Wolfgang Kramer. Auch er nickte für die Erhöhung der Gelder ab. So kamen acht Ja-Stimmen zusammen. Damit blieben noch sieben Gegenstimmen von der (restlichen) SPD, den Linken und der Grünen.

Kritik am CDU-Vorstoß kam von Diane Apitz (Grüne). „Wir haben mittlerweile einen Haushaltsplan – und nun sollen die Gelder erhöht werden“, monierte sie. Verständnis hätte sie ja aufbringen können, wenn das während der Diskussion um den Etat eingegangen wäre. So aber sei der Antrag erst danach auf den Tisch gekommen. „Und das, obwohl die CDU keinen Vorschlag gebracht hat, wie die Erhöhung finanziert werden soll.“ Zudem seien die neu geforderten Summen recht hoch gegriffen, das sei in Böhlens Nachbarkommunen anders.

Bürgermeister: Finanzierung ist nicht gesichert

Auch Bürgermeister Dietmar Berndt (parteilos) machte deutlich, dass die Finanzierung des CDU-Antrages nicht gesichert ist. Er könne und wolle daher nicht zustimmen. Selbst wenn die Klausel der Rückwirkung bereits vom Tisch sei.

Von Julia Tonne