Böhlen

Die Bauvorhaben in Böhlen nehmen an allen Ecken und Enden Formen an, konkret der Anbau an das Rathaus und die Erweiterung der Grundschule. Nun können weitere Schritte an beiden Maßnahmen erfolgen. Der Stadtrat soll am 31. März über die nächsten Zuschlagserteilungen entscheiden.

Auf der Tagesordnung steht darüber hinaus der Beschluss über die Neuaufnahme eines Kredites für die investiven Maßnahmen. Zudem soll das Gremium der Gründung der gemeinsamen Strukturgesellschaft mit Neukieritzsch, Groitzsch und Zwenkau zustimmen, die die Entwicklung rund um den Kohleausstieg koordinieren soll. Außerdem ist vorgesehen, dass die Abgeordneten außerplanmäßige Auszahlungen zur Finanzierung der Baumaßnahme Neubau Zweifeldsporthalle bewilligen.

Die öffentliche Sitzung des Stadtrates beginnt 18.30 Uhr im Großen Saal des Kulturhauses. Gegen Ende ist eine Fragestunde für die Bürger geplant.

Lesen Sie auch

Von jto