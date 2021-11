Böhlen

Der Neubau der Zweifelderhalle auf dem Gelände der Oberschule in Böhlen nimmt weiter Formen an. Wenn sie fertig ist, soll der Betrieb in der Mehrzweckhalle am Freibad eingestellt und das marode Gebäude abgerissen werden. Doch etwas Geduld ist noch gefragt: Die neue Sporthalle wird aller Voraussicht nach nicht mehr in diesem Jahr fertig. Dennoch soll der Stadtrat am 25. November bereits die Weichen für den Demontage des alten Baus stellen.

Beschlüsse rund um Abriss der Halle

Vorgesehen ist, dass das Gremium in der öffentlichen Sitzung die Planungsleistungen, eine naturschutzfachliche Begutachtung und Baubegleitung sowie ein Abfall-, Verwertungs- und Entsorgungskonzept beauftragt. Bislang kalkuliert die Stadt mit Kosten von rund 400 000 Euro für den sogenannten Rückbau der Mehrzweckhalle.

Aufträge für Projekte an Grundschule und Rathaus

Weiter auf der Agenda des Stadtrates stehen andere Bauvorhaben. Für die Erweiterung des Hortes und der Grundschule soll er diverse Aufträge erteilen, unter anderem für Fliesen- und Malerarbeiten sowie den Trockenbau. Außerdem geht es hier sowie beim Anbau an das Rathaus um Nachträge, also Erhöhungen bei den Ausgaben.

Bürgermeisterwahl und Gleichstellung

Doch damit ist die Tagesordnung des Stadtrates noch nicht erschöpft. Vielmehr legen die Abgeordneten den Tag der Bürgermeisterwahl im kommenden Jahr sowie den Termin für den Fall eines notwendig werdenden zweiten Wahlganges fest. Sie beschäftigen sich mit der Sporthallengebührensatzung sowie der Besetzung des Gleichstellungspostens.

Die öffentliche Sitzung beginnt 18.30 Uhr im Großen Saal im Kulturhaus. Zum Ende zu ist eine Fragestunde der Bürger vorgesehen.

Von Julia Tonne