Stadtrat Borna tagt ohne Oberbürgermeisterin – wegen Corona-Fall

Borna

Die Bornaer Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke) wird die Stadtratssitzung am 4. November (Beginn 18 Uhr) im „Goldenen Stern“ nicht leiten. Grund dafür ist ein Corona-Fall in ihrer Familie, teilte sie am Mittwoch mit. Sie habe trotz eines negativen Tests vorsorglich alle Termine abgesagt und arbeite weitgehend ohne persönliche Kontakte in ihrem Zimmer im Rathaus. Luedtke will sich vorerst bis zum Ende der Woche zurückziehen.

Bürgermeister Richter übernimmt Leitung

Die öffentliche Stadtratssitzung, der nun Bürgermeister Karsten Richter (CDU) vorsitzen wird, findet zum ersten Mal seit längerer Zeit wieder im „Goldenen Stern“ statt; zuletzt war das Stadtkulturhaus der Tagungsort. Dabei gebe es spezielle Hygienemaßnahmen, so Luedtke. Die Stadträte sitzen, mit Plexiglaswänden voneinander getrennt, an ihren Tischen.

Erhöhung der Hundesteuer geplant

Vor den eigentlichen Beratungen ist eine Einwohnerfragestunde vorgesehen. Dann geht es unter anderem um die Kosten der Kommune für die Bewältigung der Corona-Pandemie. Der Stadtrat beschäftigt sich auch mit der Förderung von Familien, die Wohneigentum an kommunalen Immobilien erwerben wollen, sowie der Erhöhung der Hundesteuer.

Pläne für Wohngebiet und Kasernengelände

Weitere Themen sind die Oberbürgermeisterwahl 2022, ein Antrag der AfD zur Verwendung des Stadtwappens sowie Grundstücksverkäufe. Außerdem werden die Bebauungspläne „Wohngebiet Gnandorf“ und „Kasernengelände Stauffenbergstraße“ behandelt.

