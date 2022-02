Stadtrat Groitzsch: Baubeschluss für die Volkshaus-Sanierung?

Groitzsch

Wie weiter mit der geplanten Sanierung des Volkshauses in Groitzsch? Darüber berät der Stadtrat in seiner ersten Sitzung in diesem Jahr. Konkret geht es am 3. Februar um den generellen Baubeschluss für das Projekt auf dem Schützenplatz. Bei einer Zustimmung sollen zudem Planungsleistungen für eine Ausschreibung im Vergabeverfahren für Abbruch/Rohbau vergeben werden.

Das Vorhaben stand zeitweise auf der Kippe, weil sich die voraussichtlichen Kosten fast verdoppelten. War zunächst die Rede von rund fünf Millionen Euro gewesen, stieg die Summe auf mehr als 9,4 Millionen Euro.

Geschuldet ist das neben den allgemeinen Preissteigerungen bei Bauprojekten der Tatsache, dass umfangreiche Gutachten ergaben, dass das Gebäude eine neue Gründung und eine Bodenplatte benötigt, um künftig dem neuen Dach und der nötigen Technik standzuhalten. Weil das Fördergeld aber nicht in gleichem Maße wuchs, hätte die Stadt entsprechend mehr Eigenmittel bereitstellen müssen, weshalb das Projekt zeitweise auf Eis lag.

Stadtrat diskutiert über mögliche Kreditaufnahme

Mittlerweile sieht die Situation anders aus. Es gibt es weitere Fördermittelzusagen, aber auch Reduzierungen der Gesamtkosten, weil an der Küche gespart werden soll. Derzeit, so der Groitzscher Bürgermeister Maik Kunze (CDU), könnte die Sanierung mit rund sechs Millionen Euro Förderung und 1,3 Millionen Euro Eigenmitteln realisiert werden, wobei die Stadt lediglich von den Netto-Kosten ausgeht.

„Ein finanzieller Puffer für die zu erwartende Kostensteigerungen ist dabei aber noch nicht eingepreist“, teilt der Rathauschef im neuen Amtsblatt mit. Diese müssten dann aus heutiger Sicht über eine Kreditaufnahme abgedeckt werden. Doch eben darüber müsse der Stadtrat diskutieren und ein aufzunehmendes Darlehen billigen.

Ob das Gremium diesem Ansinnen grundsätzlich folgt, entscheidet sich am Donnerstag. Die Abgeordneten kommen 19 Uhr in „Maximilians Restaurant am Sportzentrum“ zusammen.

Haushalt, Spielplatz am See und Gewerbegrundstücke

Zu Beginn werden ihnen die Hauptpunkte des Entwurfs für den Haushalt 2022 vorgestellt. Zwei weitere Tagesordnungspunkte beschäftigen sich mit der Spielplatzausstattung am Großstolpener See. Es geht um die Auftragsvergabe für die Lieferung und Montage. Darüber hinaus soll der Stadtrat die Anschaffung von 16 digitalen Tafeln für die Grundschule Groitzsch bestätigen und dem Verkauf von zwei Flurstücken im Gewerbegebiet Süd zustimmen.

Die Sitzung ist öffentlich. Besucher müssen geimpft, genesen oder getestet sein (3-G-Regel) und eine FFP-2-Maske tragen. Zum Abschluss können die Bürger Anfragen stellen und Probleme vortragen.

Von Julia Tonne