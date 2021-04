Stadtrat Groitzsch: Bebauungspläne, Vergaben und Grundstückskäufe

Groitzsch

Bebauungspläne, Auftragsvergaben und Grundstückskäufe stehen am Donnerstag auf der Tagesordnung der Groitzscher Stadtratssitzung. Diese beginnt 19 Uhr in „Maximilians Restaurant am Sportzentrum“, Schletterstraße.

Zwei Bebauungspläne für Ortsteile

Für das kleine Baugebiet „Hemmendorf Nord“ soll erneut eine öffentliche Auslegung der Dokumenten veranlasst werden. Beim B-Plan „Großstolpen-Mitte“ sind zum zweiten Mal die Abwägung der Hinweise und Stellungnahmen sowie der Satzungsbeschluss vorgesehen, mit dem allgemeines Baurecht geschaffen wird; beides war bereits in der März-Sitzung erfolgt, wohl nicht konfliktlos. Im Anschluss geht es um die Erschließungsplanung für diese Fläche.

Spielgeräte und Hort-Ausstattung

Zudem will die Stadt je ein Flurstück in Groitzsch und Großpriesligk erwerben, die als Straße und Parkraum genutzt werden. Der Verkauf hingegen steht für das ehemalige Feuerwehrgerätehaus Großstolpen an. Weitere Punkte der Sitzung, an der Interessenten mit Mund-Nase-Bedeckung teilnehmen können, sind Spielgeräte für die neue Kindertagesstätte „Schusterstübchen“, die Ausstattung eines Raums im Hortgebäude sowie Bürgeranfragen.

Von okz