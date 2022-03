Stadtrat Groitzsch entscheidet zu Strukturwandel und Volkshaus

Groitzsch

Abgeordnete und Bürger sind zur nächsten Sitzung des Groitzscher Stadtrates am Donnerstag eingeladen. Sie findet ab 19 Uhr in „Maximilians Restaurant am Sportzentrum“ statt. Es gilt die 3-G-Regel, ein Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen.

Strukturwandel, Volkshaus, Baugebiet

Das Gremium soll dem Vertrag für die Kommunale Strukturentwicklungsgesellschaft zustimmen, die mit Böhlen, Neukieritzsch und Zwenkau gebildet werden soll. Zudem geht es um das Baumanagement bei der Sanierung des Volkshauses sowie über Mehrkosten der Erschließungsarbeiten im Baugebiet „Großstolpen-Mitte“.

Gewerbegrundstücke und Wahlen

Es sollen auch zwei Flurstücke im Gewerbegebiet Süd verkauft werden. Wegen einer Personaländerung wiederholt werden muss die Festlegung der Mitglieder des Stadtwahlausschusses für die Bürgermeister- und Landratswahlen, über deren Wahlwerbung im Amtsblatt ebenso entschieden wird.

Zum Abschluss des öffentlichen Teils der Sitzung können Bürger Anfragen an den Bürgermeister und die Verwaltungsspitze stellen.

Von okz