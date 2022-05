Stadtrat Kitzscher berät über Kooperation mit Nachbarkommunen

Kitzscher

In Kitzscher findet am 3. Mai die nächste Sitzung des Stadtrates statt. Der Beginn ist 18.30 Uhr im Rathaus in der Ernst-Schneller-Straße 1. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Daseinsvorsorge und Strukturwandel

Auf der Tagesordnung steht unter anderem eine Kooperationsvereinbarung, welche die Stadt Kitzscher mit den Nachbarkommunen Bad Lausick, Frohburg und Otterwisch abschließen will. Die vier Kommunen beabsichtigen, sich auf eine langfristige Zusammenarbeit zu verständigen mit dem Ziel einer angemessenen Daseinsvorsorge und der Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe.

Ausdrücklich geht es auch um die gemeinsame Beschaffung von Fördermitteln im Zusammenhang mit dem aus dem Kohleausstieg herrührenden Strukturwandel. Über einen entsprechenden Förderantrag soll der Stadtrat ebenfalls befinden.

Fördermittel für Kita und Jugendtreff

Gegenstand der Beratungen des Gremiums ist weiterhin der finanzielle Jahresabschluss der Stadt für 2020. Außerdem geht es um die Erneuerung der Straßenbeleuchtung in der Eulaer Straße und um Fördermittel, die die Stadt für mehrere Projekte beantragen will. Dabei handelt es sich um die Sanierung der Kindertagesstätte „Wirbelwind“ und um die Sanierung von Räumen im Kinder- und Jugendtreff. Darüber hinaus sind Beschlüsse zur Vergabe der Essenversorgung in den Kindertageseinrichtungen und der Grundschule Kitzscher und für die Vergabe von Leistungen zur Ausstattung in der Grundschule vorgesehen.

