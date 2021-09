Stadtrat Kitzscher spricht über neues Wohngebiet an Leipziger Straße

Kitzscher

Um den geplanten Wohnungsbau in der Leipziger Straße geht es auf der nächsten Sitzung des Stadtrates in Kitzscher. Gleich mehrere Tagesordnungspunkte betreffen das Vorhaben der Stadt, hier rund 100 Baugrundstücke zu erschließen. Es geht um eine Änderung des Flächennutzungsplans der Stadt Kitzscher und um die Abwägung der Stellungnahmen von Trägern öffentlicher Belange im Verfahren um den Bebauungsplan.

Bürger können bei der Sitzung Fragen stellen

Weitere Themen sind Straßenlampen für die im Bau befindliche Landstraße in Thierbach sowie Änderungen an der Marktsatzung. Auch das Dorf- und Kinderfest in Dittmannsdorf und Braußwig im kommenden Jahr spielt eine Rolle.

Die öffentliche Sitzung im Festsaal des Rathauses beginnt am 21. September, 18.30 Uhr. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

