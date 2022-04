Stadtrat Kitzscher will Sanierungsgebiet auf den Weg bringen

Kitzscher

Der Stadtrat von Kitzscher kommt am 5. April zu seiner nächsten Sitzung zusammen. Die ist öffentlich, und nach mehreren Monaten findet jetzt erstmals wieder eine Bürgerfragestunde zu Beginn der Beratungen statt.

Sanierungsgebiet für Plattenbauten

Ganz vorn auf der Tagesordnung steht ein Beschluss über die Festlegung eines Sanierungsgebietes. Dass soll die unsanierten Plattenbauten im Areal an der Leipziger Straße umfassen. Die Stadt will damit die von einem Investor angekündigte Modernisierung zweier Blöcke in der Braußwiger und in der Thierbacher Straße unterstützen.

Bauanträge, Glasfaser, Schulclub

Weiterhin geht es um die Annahme einer Spende für die Sanierung eines Spielgerätes, um mehrere Bauanträge und um einen Technik-Container im Zusammenhang mit der Verlegung eines Glasfasernetzes. Zudem sollen Fördermittel für den barrierefreien Ausbau von Bushaltestellen beantragt werden. Entscheiden soll der Stadtrat auch über die weitere finanzielle Unterstützung des Schulclubs in der Oberschule Kitzscher.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mund-Nasen-Schutz erforderlich

Die Sitzung des Stadtrates beginnt 18.30 Uhr im Festsaal des Rathauses. Der Zutritt ins Gebäude ist nur mit einer FFP-2-Maske erlaubt.

Von André Neumann