Stadtrat: Kopien und Straßensperrungen werden im Bornaer Rathaus teurer

Borna

Alles wird teurer. Benzin, Fleisch und Eier. Eine Entwicklung, die auch am Bornaer Rathaus nicht vorbeigeht. Dort werden künftig – mit aller Wahrscheinlichkeit – Kopien, aber auch Anträge für Straßensperrungen teurer. Möglich wird das mit einer neue Satzung über die „Erhebung von Verwaltungskosten für Amtshandlungen in weisungsgebundenen Angelegenheiten“, wie es in der Beschlussvorlage heißt, über die der Stadtrat auf seiner nächsten Sitzung am 9. Dezember abstimmt. Diese beginnt 18 Uhr im Stadtkulturhaus.

Anpassung an die Landessatzung

Kürzlich hatte Borna schon die Hundesteuer erhöht. Zur neuen Verwaltunskostensatzung ist die Stadt gezwungen, erklärt Oberbürgermeisterin Simone Luedtke (Linke). Grund dafür ist die neue Kostensatzung des Freistaates Sachsen, die seit Oktober gilt. „Das müssen wir bei uns anpassen.“ Dabei seien die Gebührenerhöhungen aber moderat.

So kosten eine amtliche Beglaubigung von Unterschriften und eine Fotokopie künftig acht Euro. Bisher waren es fünf. Für Genehmigungen sind in Zukunft, so die Beschlussvorlage, zwischen fünf und 700 Euro (statt bisher maximal 500 Euro) zu zahlen.

Abhängig vom Verwaltungsaufwand

Allerdings wird die Verwaltung eher nicht die Höchstsätze verlangen, so Luedtke. Eine Garantie dafür gibt es freilich nicht, fügt die Oberbürgermeisterin hinzu: „Das hängt vom Verwaltungaufwand ab.“ Heißt: Wenn es bei der Sperrung einer Straße, etwa für Bauarbeiten, nur um die Aufstellung von drei Warnbaken geht, ist das preislich günstiger, als wenn eine halbe Straße zu sperren ist.

Acht Euro für einen verlorenen Schlüssel

Auch die Herausgabe von Fundsachen aus dem Fundbüro kostet Geld. Künftig sollen es acht statt derzeit fünf Euro sein, die jemand etwa für einen verlorenen Schlüssel zu berappen hat. Dabei gehört es nach Angaben von Luedtke zur inoffiziellen Praxis, dass etwa Leute, deren Personalausweis sowie EC-Karte gefunden wurden, möglichst schnell informiert werden, damit sie ihre Sachen abholen können.

Bisherige Satzung stammt aus dem Jahr 2003

Hat die Stadt etwas von der Gebührenerhöhung? Ja, sagt die Rathauschefin. Wobei sie klarmacht, dass die Kommune keinen großen Reibach mit der neuen Satzung macht. Dass die jetzt kommen wird, sei aber keine Katastrophe. Das bisherige Dokument ist fast schon ein Fall fürs Museum. Es stammt aus dem Jahr 2001 und wurde 2003 letztmals geändert.

Von Nikos Natsidis