Stadtrat: Oberschule Regis nicht einzügig

Öffentliche Äußerungen zum Neubau einer Oberschule für Regis-Breitingen sind jüngst kaum zu hören gewesen. Hinter verschlossenen Türen wird aber von den Protagonisten im Pleißestädtchen weiter daran gearbeitet, ein solches, baulich dringend erforderliches Vorhaben auf die Beine zu stellen. Umso mehr erstaunte, dass der Stadtrat einen Beschluss zu einer möglichen Weiterführung der Einrichtung als einzügige Oberschule, das heißt mit nur einer Klasse pro Jahrgang, fassen sollte. Eine Formalie, meinte Bürgermeister Wolfram Lenk ( Die Linke). Doch es gab Gegenwind.

Lenk : Einzügig-Beschluss für Fördermittelantrag gefordert

Obwohl jetzt noch keine Klarheit über die Finanzierung des Eigenanteils beim Bauprojekt besteht, hatte Regis bereits im Vorjahr einen Fördermittelantrag gestellt. Vom Bearbeiter bei der Sächsischen Aufbaubank (SAB) kam dazu die Forderung nach dem Einzügig-Beschluss, so Lenk. „Es geht darum, dass wir die Schule auch weiterführen würden, wenn die Schülerzahl mal nicht für zwei Klassen reichen sollte.“

Zwar sei der Bestand der Oberschule über den Schulnetzplan des Kreises gesichert, der für zehn Jahre gilt. Doch wolle die SAB 20 Jahre abdecken. Und dort gebe es eben eine Prognose mit nur 39 Fünftklässlern für 2032; für zwei Klassen sind 40 erforderlich. „Woher auch immer solche Zahlen stammen. Geboren sind diese Kinder ja noch nicht“, meinte Lenk. „Es ist ein Pro-Forma-Beschluss.“ Er solle vorsorglich gefasst werden und sehe die sofortige Rückkehr zur Zweizügigkeit bei entsprechender Schülerzahl vor.

Der Bestand der Oberschule Regis ist über den Schulnetzplan des Kreises gesichert. Quelle: Thomas Kube

Fritzsche : Gefahr für Rückkehr zu zwei Klassen

„So einfach ist das Ganze nicht“, wies Freie-Wähler-Stadtrat Mario Fritzsche das Ansinnen zurück. Noch sei der neue Kreis-Schulnetzplan nicht in Kraft. Der alte führe die Regiser Oberschule unter dem Beobachtungsstatus, sodass nur das sächsische Schulschließungsmoratorium Bestandsschutz verleihe. „Und zum anderen schreibt das Schulgesetz vor, dass einem Beschluss zur Einzügigkeit auch die Schulkonferenz, was sicherlich unproblematisch ist, und das Landesamt für Schule und Bildung zustimmen müssen“, so Fritzsche.

Noch wesentlicher sei aber, dass das auch für die Rückkehr zur Zweizügigkeit gilt. „Das bedeutet: Wir haben dann die Entscheidung nicht mehr in der Hand“, stellte er klar. „Wir kennen ja solche Schüler-Hochrechnungen“, sagte Fritzsche, der zudem Vize-Chef im Schul-Förderverein ist. „Solche falschen Zahlen haben uns die Misere mit der Oberschule eingebrockt und dann auch dafür gesorgt, dass die Grundschule zu klein gebaut ist.“

Stadtrat sieht schwerwiegende Bedenken

CDU-Abgeordneter Karsten Jockisch wollte wissen, ob die SAB-Zahlen die künftig verstärkte Inklusion und die Absenkung des Klassenteilers von 28 auf 24 Schüler einbeziehen. Was keiner beantworten konnte. Frank Becker ( FDP) hatten die schwerwiegenden Bedenken überzeugt: „Wir sollten das heute nicht beschließen.“ Da sei doch einiges zu klären. Was die Kollegen ebenso sahen. Auf Antrag von Gunter Straßburger (Bürger für Hagenest, Ramsdorf, Wildenhain) wurde der Beschluss einstimmig abgesetzt; als Letzter nahm Bürgermeister Lenk die Hand nach oben.

In den letzten beiden Jahren waren laut Landesamt jeweils 46 Kinder für die 5. Klasse eingeschrieben worden. Für das Schuljahr 2020/2021 erfolgt die Anmeldung mit Bildungsempfehlung und Halbjahreszeugnis bis zum 3. März.

