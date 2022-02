Stadtrat Pegau entscheidet über Personal und Struktur im Rathaus

Pegau

In Pegau stehen, ausgehend vom Rathaus, in diesem Jahr gravierende Veränderungen an. Zumindest für alle, die irgendwie mit Bauen zu tun haben. Denn der langjährige Bauamtsleiter Gunther Grothe geht im Sommer in den Ruhestand, weshalb nun eine Nachfolgerin beziehungsweise ein Nachfolger gesucht werden.

Neue Struktur für Stadtverwaltung

Der Stadtrat entscheidet während seiner nächsten Sitzung am 9. Februar über die Besetzung des Postens zum 1. Juli. Vor diesem Beschluss, der aber die Ursache sein könnte, soll das Gremium die Struktur der Stadtverwaltung ab dem zweiten Halbjahr festlegen. Und danach geht es um die Sachgebietsleitung für die Haupt- und Ordnungsverwaltung.

Der Pegauer Bauamtsleiter Gunther Grothe (l.), hier mit Bürgermeister Frank Rösel bei der Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau der Grundschule, geht Mitte des Jahres in den Ruhestand. Quelle: Olaf Krenz

Sitzung mit 3-G-Regel und Fragestunde

Doch setzen sich die Abgeordneten nicht nur mit Personal- und Ämterangelegenheiten im Rathaus auseinander, sondern befassen sich darüber hinaus mit einer höheren Pauschale für das Tierheim Oellschütz und mit der Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Thesauer Weg im Ortsteil Kitzen.

Die Sitzung findet unter Beachtung der 3-G-Regel (geimpft, genesen oder getestet) am Mittwoch ab 19 Uhr im Großen Rathaussaal statt. Am Ende des öffentlichen Teils ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Von jto