Nach zwei düsteren Jahren Corona-Pandemie sieht der Pegauer Karneval-Klub (PKK) endlich wieder Licht am Horizont. Erstes Hoffnungszeichen nach einer sang- und klanglos zu Ende gegangenen 58. Saison: das Mai-Opening mit Wagenpolonaise und Wiedersehensparty im Festzelt auf dem Kirchplatz. Doch mitten in den Vorbereitungen begann der Krieg Russlands gegen die Ukraine.

Damit hing auch die erste Post-Corona-Veranstaltung des PKK plötzlich am seidenen Faden. Am Donnerstagabend traf der Pegauer Stadtrat eine Grundsatzentscheidung. Die Veranstaltung am 7. Mai darf stattfinden.

Fünf vor zwölf beim Karneval-Klub

„Wir hatten zwei Jahre Stillstand, es steht fünf vor zwölf beim Pegauer Karneval-Klub“, verdeutlichte PKK-Präsident und Stadtrat Heiko Günther (Pro Pegau) in der Sitzung. Die Mai-Veranstaltung solle eine Art Neubeginn markieren und darüber hinaus für Lebensfreude und Hoffnung sorgen. „Wir haben uns im Winter Gedanken gemacht, was wir gemeinsam auf die Beine stellen können. Das war lange vor Ausbruch des Ukraine-Krieges.“

Bürgermeister findet Halligalli falsches Zeichen

Die Situation ist seit dem 24. Februar eine andere. Bürgermeister Frank Rösel (parteilos) hegt deshalb große Bedenken hinsichtlich des Wagenumzugs. „Rechtlich ist er nicht zu beanstanden, aber aus meiner Sicht moralisch. Dazu stehe ich auch“, sagte er.

Einen fröhlichen Umzug „mit Konfetti, Helau und Alkohol“ halte er für bedenklich. „Ich bin Bürgermeister in dieser Stadt und mache mir Gedanken über die Außenwirkung und gucke auch über den Tellerrand. Ich finde: Halligalli mit allem Drum und Dran passt in diesen Zeiten irgendwie nicht. Es wäre aus meiner Sicht ein falsches Zeichen.“

Pegaus Bürgermeister Frank Rösel (l.) bei der Schlüsselübergabe an das Prinzenpaar Saskia I. und Felix I. am 11.11. Angesichts des Krieges ist dem Stadtchef aber nicht nach Frohsinn zumute. Quelle: Jens Paul Taubert

PKK will Frohsinn und Heiterkeit vermitteln

Für die Karnevalisten ist das Mai-Opening wichtig für die Moral und das Fortbestehen des Vereins, machte Günther deutlich. „Der Krieg in der Ukraine trifft uns alle hart und geht an keinem spurlos vorüber.“ Doch der Karneval stehe auch in schweren Zeiten für Frohsinn, Heiterkeit und Spaß, und das wolle man den Menschen vermitteln.

Zudem möchten die Faschingsfreunde neben Spendensammlungen, Hilfstransporten und der Unterstützung von Kriegsflüchtlingen mit ihren Mitteln für Integration sorgen. So sei beispielsweise an kostenfreie Verzehrgutscheine sowie Gutscheine für Fahrgeschäfte am Umzugstag gedacht, ebenso können die ukrainischen Kinder auf dem PKK-Hänger mitfahren.

Motivation für Kinder und Jugendliche

Pegau und der Karneval gehören seit 58 Jahren fest zusammen, ergänzte der zweite Vereinsvorsitzende Lukas Petzold. Kinder und Jugendliche finden hier eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, und die Außenwirkung Pegaus erhöhe sich etwa mit den Straßenumzügen.

„Die Veranstaltung am 7. Mai ist eine wichtige Motivation für uns alle weiterzumachen“, formulierte er die Bedeutung. Überall in Deutschland werden Großveranstaltungen, Festivals, Musikfeste, Konzerte geplant und durchgeführt – warum solle der Pegauer Karneval-Klub das nicht tun?

Stadtrat ist sich einig

Im Stadtrat herrschte in dieser Frage Einigkeit. Peter Kretschmer (Bürger für Kitzen mit Ortsteilen) sagte mit Verweis auf das Kitzener Pfingstbier: „Wir Bürger in Deutschland tun alles dafür, um der Ukraine zu helfen. Warum sollen wir nicht auch das Recht haben zu feiern? Die Menschen sind nach zwei Jahren Corona-Pandemie so gestresst und sehnen sich nach Abwechslung und etwas Lebensfreude.“

Kurt Brause (Pro Pegau) appellierte daran, das Leben fortzuführen und daraus so viel wie möglich Kraft und Zuversicht zu schöpfen. „Wenn man bedenkt, dass der Krieg noch länger dauern kann, sollte man sich die Frage stellen: Hat Putin das Recht, auch unsere Kultur dermaßen zu schädigen, dass jegliche Lebensfreude gebremst wird? Ich finde: Nein!“

Frank Haubenreißer (Pro Pegau) zog Vergleiche zum Fußballtraining. „Wenn wir die Kinder nicht motivieren weiterzumachen, kann ein Verein schnell kaputtgehen. Wir brauchen eine gewisse Unterhaltung.“ Auch Marco Becher (CDU) will die Veranstaltung nicht absagen: „Warum sollen wir uns verstecken? Das wäre das falsche Signal.“

Friedensdemo nach dem Kölner Modell

SPD-Stadtrat Andreas Heimann regte schließlich das Kölner Modell eines Friedensumzugs für die Pegauer Wagenpolonaise an. „Wir stellen in den Vordergrund, dass wir gegen den Krieg sind und zeigen Solidarität mit der Ukraine.“ Mit dieser Idee konnten sich alle Stadträte und auch Bürgermeister Rösel identifizieren und stimmten letztlich für die Wiedersehensparty am 7. Mai.

Am 4. April, 19 Uhr, will sich der Karneval-Klub im Schützenhaus mit den Umzugsgruppen zusammensetzen und das weitere Vorgehen besprechen, sagte Heiko Günther. Das Thema Konfetti war schon vorher vom Tisch.

