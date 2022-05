Regis-Breitingen

Wenn Stadt- und Gemeinderäte Sondersitzungen abhalten, geschieht das normalerweise, weil zwei, drei Entscheidungen dringend gefällt werden müssen. Länger sind die Tagesordnungen dann kaum. Anders jetzt in Regis-Breitingen. Hier ruft Bürgermeister Jörg Zetzsche (Freie Wähler) das Kommunalparlament jetzt außerplanmäßig für den 5. Mai zusammen. Und verordnet ihm eine Mammut-Sondersitzung mit 27 Tagesordnungspunkten.

Hintergrund ist die kurzfristig abgesagte April-Sitzung. Die war für die Osterferien terminiert. Weil Zetzsche selbst im Urlaub war, vertrat ihn sein erster Stellvertreter Werner Heiche (FDP). Als sich abzeichnete, das wegen Urlaub, Krankheit und dienstlicher Verpflichtungen gerade noch eine Handvoll Stadträte teilnehmen würden, die dann nichts hätten beschließen können, sagte Heiche die Sitzung am Morgen des Termins ab.

Brandschutz-Kontrollen will Regis künftig selbst machen

Deren Themen sollen nun am Donnerstag nachgeholt – und gleich noch um weitere ergänzt werden. Dabei geht es vor allem um den Haushaltplan für das laufende Jahr. Der Sechs-Millionen-Euro-Etat soll zunächst in einer zweiten Lesung beraten und dann beschlossen werden. Außerdem ist der Investitionsplan für 2022 zu bestätigen.

Dessen größter Posten sind Ausgaben von einer Million Euro für Sanierungsmaßnahmen an der Oberschule. Dafür sind knapp 600 000 Euro Fördermittel eingeplant, die noch nicht zugesagt sind. Zweitteuerstes Vorhaben ist die Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos für die Regiser Feuerwehr – für 500 000 Euro.

Borna kompakt Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten aus Borna direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Um Feuerwehr und Brandschutz geht es auch in zwei weiteren Beratungspunkten. Zum einen sollen Gebühren für Leistungen der Feuerwehren neu festgelegt werden. Zum anderen sollen sogenannte Brandverhütungsschauen, die an öffentlichen Gebäuden vorgeschrieben sind, künftig nicht mehr von externem Personal, sondern von entsprechend ausgebildeten eigenen Fachleute durchgeführt werden. Damit will die Stadt Kosten sparen.

Fusion der Zweckverbände wird beraten

Der Stadtrat soll auf der Sondersitzung auch über mehrere Grundstücksverkäufe im Wohngebiet „Am Wäldchen“ entscheiden. Sechs sind vorgesehen, zuvor wird über deren Vergabe debattiert und beraten, wofür die Stadt kürzlich Kriterien aufgestellt hatte.

Noch einmal beschäftigt sich das Gremium mit der angedachten Vereinigung des Abwasserzweckverbandes Espenhain und des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land. Die Verbände wollen voraussichtlich im Mai entscheiden, ob weiter eine mögliche Fusion untersucht werden soll. Dazu ist die Haltung der Mitgliedskommunen gefragt.

Schließlich geht es noch um die Annahme von Spenden. Nach einem Aufruf für die Oberschule sind die ersten Privatspenden eingegangen. Der Stadtrat muss das bestätigen.

Die öffentliche Sondersitzung des Stadtrates findet am 5. Mai im Bürgersaal in Ramsdorf in der Hauptstraße 85 statt. Der Beginn ist 18 Uhr, am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Von André Neumann