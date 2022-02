Stadtrat Regis-Breitingen in Ramsdorf: Wahl, Grundstücke, Rathaus-Cloud

Regis-Breitingen

Die Landratswahl und Grundstücksverkäufe sind Themen der nächsten Stadtratssitzung in Regis-Breitingen. Die Abgeordneten kommen dazu am 24. Februar, 18 Uhr, im Bürgersaal des Ortsteils Ramsdorf, am Ortsausgang in Richtung Lucka.

Interessenten können daran teilnehmen. Für alle gilt die 3-G-Regel, wobei eine Bescheinigung des vollständigen Impfschutzes, ein gültigen Genesungsbescheid oder ein tagesaktueller Corona-Test vorzulegen ist. „Aus diesem Grund bitten wir darum, rechtzeitig (20 Minuten vor Sitzungsbeginn) zu erscheinen“, heißt es in der Ankündigung.

Nur Landratswahl in Regis-Breitingen

Wie im gesamten Kreis wird in Regis-Breitingen am 12. Juni der Landrat gewählt. Der Stadtrat wird nun die Wahlbezirke dafür und für einen möglichen zweiten Wahlgang am 3. Juli festlegen. Zudem geht es um das sogenannte Erfrischungsgeld für die Mitglieder der Wahlvorstände. Die in den meisten anderen Kommunen mit anstehende Bürgermeisterwahl gibt es im Pleißestädtchen nicht: Jörg Zetzsche (Freie Wähler) hat erst im Februar 1920 den letzten Urnengang gewonnen.

Grundstücksverkäufe und Rathaus-Cloud

Danach soll diskutiert werden, wie der Haushalt ausgeglichen werden kann. Der im November vorgestellte Etatentwurf hat – wieder einmal – ein Finanzloch, sodass Vorschläge erhofft werden, wie das zu schließen ist. Weiter ist in der Sitzung vorgesehen, ein Flurstück in der Regiser Mühlenstraße sowie Teilflächen im Ortsteil Wildenhain zu verkaufen. Schließlich soll beraten werden, ob die Kommune der Betriebsgenossenschaft Rathaus-Cloud beitritt, die digitale Lösungen für Verwaltungsprozesse entwickeln und bereitstellen will.

Von okz