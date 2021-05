Regis-Breitingen

Am 27. Mai tagt in Regis-Breitingen der Stadtrat. Die Sitzung ist öffentlich und findet erneut im Verwaltungsgebäude der Spedition Sierpinski in der Werkstraße statt. Der Beginn ist 18 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem außerplanmäßige Ausgaben für Planungen im Zusammenhang mit der Veränderung des Gewerbegebiets Regis-Nordost sowie für Kapitalmarktpapiere. Außerdem sprechen die Abgeordneten über die Vorfinanzierung für ein Vorhaben des Sportvereins Regis-Breitingen.

