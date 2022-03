Stadtrat Regis spricht in Ramsdorf über Digitales und Verbandsfusion

Regis-Breitingen/Ramsdorf

Die nächste Sitzung des Stadtrates von Regis-Breitingen findet erneut im Bürgersaal am ehemaligen Gasthof im Ortsteil Ramsdorf statt. Am 24. März ab 18 Uhr geht es dort unter anderem um den Beitritt der Stadt zu einer Betriebsgenossenschaft „Rathaus-Cloud“. Darin wollen sich mehrere Kommunen zusammenschließen, um elektronische Dienstleistungen für ihre Bürger und andere digitale Aufgaben abwickeln zu können.

Zu Beginn der Sitzung ist eine Bürgerfragstunde vorgesehen. Ein weiterer Tagesordnungspunkt behandelt die im Raum stehende Vereinigung des Abwasserzweckverbandes Espenhain und des Zweckverbandes Wasser/Abwasser Bornaer Land. Regis-Breitingen gehört nur dem ZBL an. Dessen amtierender Geschäftsführer wird zur Beratung erwartet und über die Fusion informieren. Darüber hinaus sollen die Abgeordneten einen Auftrags für den Neubau des Gehweges an der Hauptstraße in Ramsdorf vergeben.

