Stadtrat Rötha: Wie steht es um die Kita-App im „Regenbogenland“

Rötha

Die Kindertagesstätte „Regenbogenland“ in Rötha ist ein Schwerpunkt auf der nächsten Sitzung des Stadtrates. Die findet am 17. Juni statt. Laut Tagesordnung geht es um den Stand der Einführung einer Kita-App und um die Mitwirkung der Eltern. Als Gäste werden Elternsprecherin Alexandra Kretschek und Kita-Leiterin Josephine Panzer erwartet. Beide hatten im vergangenen Monat bereits vor den Abgeordneten für die Arbeit mit der App geworben.

Zwei Renovierungsprojekte für die Sommerferien

Ein weiteres Thema, das mit der Betreuungseinrichtung zu tun hat, sind Arbeiten, die dort während der Schließzeit in den Sommerferien ausgeführt werden sollen. Es sollen die Räume für das Kinder-Restaurant und für die Kinderküche hergerichtet werden. In der Grundschule Espenhain will die Stadt in den Ferien ebenfalls renovieren lassen. Hier geht es um Maler- und Fußbodenarbeiten für ein Klassenzimmer für die neue erste Klasse.

Anfragen möglich zu Beginn der Sitzung

Die öffentliche Sitzung beginnt 19.30 Uhr im Volkshaus in der August-Bebel-Straße 63. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen. Die Teilnahme an der Sitzung ist laut Stadtverwaltung nur mit einem Mund- und Nasenschutz möglich.

Von André Neumann