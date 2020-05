Stadtrat Rötha entscheidet nach langem Streit über Verkehrsinsel auf dem Töpferplatz

Rötha

Am Ende war wohl allen klar, dass es keine Einigung geben wird. Und der Röthaer Stadtrat ließ es auf eine Kampfabstimmung ankommen. Es ging dabei nicht etwa um eine wichtige Personalie, sondern nur darum, wie groß die Mittelinsel auf dem Töpferplatz wird.

Im Zuge der geplanten grundhaften Sanierung der Güntzelstraße soll der angrenzende Platz auch mit erneuert werden. Auf dem derzeit völlig ungeordneten und ungestalteten 820 Quadratmeter großen Platz zwischen August-Bebel-Straße, Heinestraße und Güntzelstraße soll der Fahrzeugverkehr geordnet werden, und Fußgänger sollen für mehr Sicherheit auf der langen Querung entlang der August-Bebel-Straße eine Mittelinsel bekommen.

Meinungen gingen weit auseinander

Um deren Größe und um die Frage, ob und wie die gestaltet werden soll, stritt der Stadtrat seit Monaten. Die Bandbreite der Meinungen reichte von einer möglichst großen Insel mit zwei Flächen zur Begrünung, wie es der Bürgermeister wollte, bis zur möglichst kleinen Insel, die überfahren werden kann und viel Platz für große Fahrzeuge lässt.

Auch nach zwei Vor-Ort-Begehungen war keine Verständigung erzielt worden. Zuletzt kamen neue Größenvorschläge ins Spiel. Bei der jetzigen Entscheidung lagen wieder drei Varianten auf dem Tisch. Keine so, wie die Planer sie am Anfang zur Auswahl gestellt hatten. Deren gedanklicher Ansatz bestand bis zuletzt darin, eine Mittelinsel zu bauen, die „das Ziel einer Teilung des Verkehrs am besten erreicht“.

Verwaltung empfiehlt erneut größte Variante

Deswegen empfahl die Verwaltung auch jetzt wieder die größte der drei Varianten – in Länge und Breite je einen Meter kleiner als der ursprüngliche größte Vorschlag. Die Argumente waren die problemlose Befahrbarkeit für Lkw und Busse, die größte verkehrliche Sicherheit für Fahrzeuge und Fußgänger und die beste Möglichkeit der Gestaltung. Was, wie Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) in seinem Beschlussantrag betonte, dem Anspruch Röthas als Gartenstadt gerecht werde.

Abgestimmt wurde nicht wie üblich mit ja und nein über einen Antrag, sondern Eichhorn stellte nacheinander alle drei Varianten zur Wahl. Seine große Vorzugsvariante erhielt nur vier Stimmen, zwischen der kleinsten und der mittleren ging es mit sechs zu sieben Stimmen denkbar knapp aus.

Damit bekommt der Töpferplatz nun eine Mittelinsel, die 9,8 Meter lang und 4 Meter breit sein wird. Und die sich, wie Eichhorn feststellte, auch noch begrünen lassen werde. Achim Keil (SPD-Fraktion) wies zuletzt noch daraufhin, dass bei der Platzgestaltung Zebrastreifen für den Fußgängerweg unbedingt vorgesehen werden sollten.

Stadt steckt noch im Antragsverfahren für Fördermittel

Während sich beim geplanten Ausbau der Güntzelstraße bisher alle Aufmerksamkeit auf den Töpferplatz richtete, wird das Vorhaben selbst, davon geht der Bürgermeister aus, in diesem Jahr voraussichtlich gar nicht mehr begonnen werden. Die Stadt, räumte Eichhorn ein, stecke immer noch im Antragsverfahren für die Fördermittel.

Hinzu komme, dass nun nicht mehr nur der westliche Abschnitt der Güntzelstraße gebaut werden soll, sondern in einem zweiten Bauabschnitt auch ein Teil östlich der Lessingstraße. Der muss erst noch geplant werden. Außerdem müsse die Stadt dort noch ein Grundstück erwerben, so Eichhorn. Geklärt sei auch noch nicht, wer bei dem Gemeinschaftsvorhaben von Stadt, Abwasserzweckverband Espenhain und Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land den organisatorischen Hut aufhaben wird.

Von André Neumann