Stadtrat Rötha entscheidet ohne AfD und mit Mehrheit über Marktgestaltung

Wird der Marktplatz von Rötha in diesem Jahr mit Fördermitteln und privaten Spenden umgestaltet oder nicht? Eine sichere Prognose hätte darauf auch vor der dritten Sondersitzung des Stadtrates zu dem Thema niemand abgeben mögen.

Immerhin wurde seit vergangenem Juli mehr oder weniger heftig darüber gestritten, ob die Stadt das Vorhaben, für das ihr in einem Wettbewerb um ökologisch nachhaltige Projekte Fördermittel zugesprochen worden waren, tatsächlich angehen sollte.

Nach einer erneut turbulenten Sitzung fiel die Grundsatzentscheidung am Donnerstagabend überraschend deutlich für den Umbau. Begonnen hatte der Abend im Volkshaus mit einer Entscheidung des Bürgermeisters, die ein Nebenkriegsschauplatz war, aber durchaus zum Politikum hätte werden können.

3-G-Verweigerer dürfen nicht wieder auf die Empore

Stadtchef Stephan Eichhorn (parteilos) setzte diesmal die 3-G-Regel auch gegenüber den beiden AfD-Abgeordneten konsequent durch. Torsten Klemmer verweigert Impfung, Test und Maske. Lutz Dornau, auch Mitglied des Sächsischen Landtages, hatte nach eigener Darstellung eine Corona-Infektion, legt aber keinen gültigen Genesenen-Nachweis vor und lässt sich auch nicht testen.

Auf der Vorberatung zum Markt mit beiden Ausschüssen eine Woche zuvor hatte der Bürgermeister die beiden noch auf der verglasten Empore oberhalb des Saales Platz nehmen lassen. Das bezeichnete er jetzt als ein „einmaliges Entgegenkommen“. Diesmal durften sie nicht im Saal bleiben. Auch dem Wunsch der zwei Abgeordneten, ihr Stimmverhalten zu Protokoll zu nehmen und in die Abstimmung einzubeziehen, kam Eichhorn nicht nach.

Debatte um planerische Details

Wäre die Entscheidung knapp ausgefallen, hätte sein Vorgehen zumindest politisch heftigen Ärger auslösen können. Bei den zehn für den Marktumbau abgegebenen Stimmen und nur drei Gegenstimmen sowie drei Enthaltungen hätten die mutmaßlichen zwei Nein-Stimmen der AfD jedoch nichts verändert.

In der Debatte wurde erneut gestritten: viel über planerische Details, über Regen- und Gießwasser zum Beispiel, darüber, ob die gewählte Gestaltung des Marktes nachteilig für den Faschingsumzug ist und ob der weiterhin über den Markt fahrende Bus gefährlich ist für die Menschen auf der vorgesehenen Veranstaltungsfläche.

Reicht der Platz auf dem Markt demnächst noch für den Faschingsumzug? Auch das ist vor der Abstimmung über die Umgestaltung zur Sprache gekommen. Quelle: Thomas Kube

Einig waren sich die Stadträte nach einem Antrag der Fraktion „Initiative für Rötha“ darüber, dass der Baubeschluss und der Planungsauftrag mit der Forderung nach einer Kostengarantie versehen wird. Der Planer soll dafür sorgen, dass der Kostenrahmen aus Fördermitteln und Spenden nicht überschritten wird.

Neuer Planer wird gesucht

Was den Stoff lieferte für dem Vernehmen nach noch heftigere Debatten, die später unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt wurden. Ursprünglich wollte die Verwaltung nach dem Baubeschluss gleich den Auftrag für die nächsten Planungsschritte vergeben lassen. Und zwar an den einheimischen Architekten Uwe Herrmann. Der hatte das Projekt mit angeschoben und die bisherigen Entwürfe erarbeitet.

Der Bus wird vorläufig weiter über den Markt fahren. Quelle: André Neumann

Nun wird er nach LVZ-Informationen möglicherweise raus sein. Die Verwaltung zog jedenfalls ihren Antrag zurück. Stattdessen soll eine freihändige Vergabe an ein anderes Büro erfolgen. Oder die Stadt nimmt eine beschränkte Ausschreibung vor, in die Herrmann, so lautete offenbar die Übereinkunft, nicht mit einbezogen wird.

Ziel der Verwaltung ist, auf der nächsten Sitzung des Stadtrates in zwei Wochen den Planungsauftrag vergeben zu können. Was weiteren Zeitverlust für das Projekt bedeutet.

So sieht der aktuelle Entwurf für den Umbau des Röthaer Marktplatzes aus. Wobei der Planer offensichtlich nicht weiterarbeiten, sondern ersetzt werden soll. Quelle: Uwe Herrmann

Rechtsaufsicht soll Spenden prüfen

Öffentlich entschied der Stadtrat, wie es üblich ist, über die Annahme der bereits eingezahlten Spenden, die den Eigenanteil der Kommune für den Marktumbau sichern sollen. 65 451 Euro stehen zur Verfügung. Hier sehen einige Räte noch Klärungsbedarf, weil auf der Liste der Spender auch Herrmann und Eichhorn stehen.

Der Rat beschloss einstimmig die Annahme des Geldes. Allerdings auf Antrag von Uwe Wellmann (CDU) mit dem Zusatz, dass die Rechtsaufsichtsbehörde die Spenden des Architekten und des Bürgermeisters rechtlich prüfen soll.

