Stadtrat Rötha muss über Personalie für Bauamtsspitze entscheiden

Die Stadt Rötha will schnell den frei gewordenen Chefposten im Bauamt des Rathauses neu besetzen. Deswegen findet am 12. August nach einer Woche schon die nächste Sondersitzung des Stadtrates statt. Die Abgeordneten hatten erst am zurückliegenden Donnerstag in einer Sondersitzung über die Umgestaltung des Röthaer Marktplatzes gesprochen.

Bauamt seit Juli ohne Leitung

Die bisherige Bauamtsleiterin Kerstin Haase war 2017 an die Spitze der Bauverwaltung in Rötha gekommen. In diesem Jahr hat sie gekündigt. Seit Juli hat das Bauamt keine Leiterin beziehungsweise keinen Leiter. Die Stadt hatte die Stelle sofort ausgeschrieben, aber nur wenige Bewerbungen erhalten, wie Bürgermeister Stephan Eichhorn (parteilos) der LVZ sagte. Von den externen Interessenten hat offenbar niemand überzeugt.

Stadtrat tagt im Volkshaus

Damit läuft alles auf eine Besetzung innerhalb der Bauverwaltung hinaus. Der Stadtrat soll diese Personalie nun am Donnerstag beschließen. Die Sitzung ist öffentlich und beginnt 19 Uhr im Volkshaus in der August-Bebel-Straße 63.

Neben der Stellenbesetzung geht es um private Bauvorhaben. Das Gremium soll Stellungnahmen zu Bauanträgen und Bauvoranfragen beschließen.

