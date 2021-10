Rötha

Für die Weiterbildung ihres pädagogischen Personals schließt die Stadt Rötha im kommenden Jahr ihre Kindereinrichtungen an mehreren Tagen komplett beziehungsweise halbtags. Eine Ersatzbetreuung wird nur angeboten, wenn Eltern dafür bis drei Monate im voraus Bedarf anmelden. Laut Stadt sei in den vergangenen Jahren an den sogenannten pädagogischen Tagen eine Ersatzbetreuung angeboten, jedoch nicht in Anspruch genommen worden.

Die Termine für das nächste Jahr

Am 25. März und am 30. September 2022 werden die Kindergärten und Horte ab 12 Uhr geschlossen. Am 27. Mai und am 28. Oktober bleiben die städtische Einrichtungen ganztägig zu. Ohne Ersatzbetreuung schließen die städtischen Einrichtungen darüber hinaus zwischen Weihnachten und Neujahr. 2022 wird das vom 27. bis zum 30. Dezember sein. Die Schließzeiten hat der Stadtrat beschlossen.

Schließung für Renovierung noch ohne Daten

Noch nicht entschieden wurde über einwöchige Schließzeiten der Horte an den Grundschulen in Rötha und Espenhain sowie über eine zweiwöchige Pause der Kindertagesstätte „Regenbogenland“ im Sommer des nächsten Jahr. In allen drei Einrichtungen plant die Stadt über diese Zeiträume Renovierungsarbeiten. Der Stadtrat vertagte diese Beschlüsse, weil die Termine noch nicht mit den Eltern besprochen wurden.

Lesen Sie auch

Von an