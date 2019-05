Rötha

Das offizielle Ende der Stadtsanierung von Rötha beschäftigt am 23. Mai den Stadtrat von Rötha auf dessen nächster Sitzung. Dabei geht es unter anderem darum, dass die Stadt darauf verzichten möchte, Ausgleichsbeiträge von den Grundstückseigentümern im Sanierungsgebiet zu erheben.

Zum wiederholten Mal steht die Auftragsvergabe für die Erschließung und den Straßenbau einer Schlossallee auf der Tagesordnung. Dabei geht es um eine neue Straße auf dem Areal des Johann-Sebastian-Bach-Platzes 1. Den Beschluss hatte der Stadtrat im April vertagt, unter anderem mit der Begründung, dass es für das Vorhaben keinen Baubeschluss gibt.

Öffentliche Sitzung des Stadtrates Rötha beginnt am 23. Mai, 19.30 Uhr

Darüber hinaus geht es um den Bebauungsplan für ein Wohngebiet in Großpötzschau und um den Bau einer übergangsweisen Kindertagesstätte auf dem Gelände des Sportplatzes Espenhain. Für den Umbau des ehemaligen Umkleidetraktes und einen Anbau daran soll der Baubeschluss gefasst werden.

Die öffentliche Sitzung des Stadtrates beginnt am 23. Mai, 19.30 Uhr, im Mehrgenerationenhaus in der Straße der Jugend 5. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen.

Von André Neumann