Stadtrat entscheidet über Marktumbau in Rötha

Rötha

Kann die Stadt Rötha in diesem Jahr den Marktplatz umgestalten lassen? Der Stadtrat soll am Donnerstagabend abschließend darüber entscheiden, ob die Stadt das Projekt, welches in einem Nachhaltigkeitswettbewerb des Umweltministeriums als förderwürdig ausgewählt wurde, umsetzen wird.

Der Umbau unter anderem mit mehr Bäumen, einer Veranstaltungsfläche und einem offenen Wasserlauf würde die Stadt selbst voraussichtlich nichts kosten. Das Vorhaben im Umfang von rund 450 000 Euro soll aus den Fördermitteln und aus privaten Spenden finanziert werden.

Der heutigen Zusammenkunft des Stadtrates waren seit Sommer des vorigen Jahres mehre reguläre und Sondersitzungen mit diesem Thema vorausgegangen. Zweimal stand das Vorhaben in Abstimmungen auf der Kippe. Nach einer öffentlichen Bürgerbeteiligung wurde das Projekt, welches bisher der Röthaer Architekt Uwe Herrmann bearbeitete, in einigen Details geändert.

Schon dritte Sondersitzung zur Marktgestaltung

Dem Stadtrat liegen am Donnerstagabend gleich zwei Beschlussanträge zum Marktplatz vor. Zum einen geht es um die grundsätzliche Entscheidung zur Umgestaltung der Fläche im Stadtzentrum nach dem geförderten Projektentwurf. Mit dem zweiten Beschluss soll die Vergabe der Planung erfolgen.

Die öffentliche Sitzung des Stadtrates – es ist bereits die dritte Sondersitzung zum Marktplatz – beginnt am 13. Januar, 19.30 Uhr, im Volkshaus in der August-Bebel-Straße 63. Die Teilnahme ist laut Stadtverwaltung nur mit einem Mund-und Nasen-Schutz (FFP2-Maske) und für geimpfte, genesene oder getestete Personen möglich (3-G-Regel). Unabhängig davon wird aus Gründen des Gesundheitsschutzes und unter Hinweis auf die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung Besuchern von der Teilnahme abgeraten.

Von André Neumann