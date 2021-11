Stadtrat in Kitzscher: Muss in Dittmannsdorf erst jemand in Brunnen fallen?

Kitzscher/Dittmannsdorf

Kommt jetzt vielleicht doch noch einmal Bewegung in die festgefahrene Situation um einen störenden und gefährlichen alten Brunnenschacht in Dittmannsdorf? Der aus dem Boden ragende brüchige Betonring mit einem unbefestigten Deckel war schon Gegenstand mehrere Briefwechsel zwischen Stadt Kitzscher, Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) sowie dem Trinkwasserverband ZBL in Borna.

Der Schacht als Gefahrenquelle

Der Schacht des früheren Dorfbrunnens steht in der Einfahrt des Hauses einer betagten Dame in der Ortsdurchfahrt des Ortsteiles. Dort behindert er nicht nur das Fahrzeug des Pflegedienstes, er ist nach Ansicht der Bewohnerin auch gefährlich: Es könnte jemand hineinfallen.

Genau das treibt auch den Stadtrat Torsten Uhlig (Fraktion Freie Wähler/Die Linke) um, der das Thema jetzt erneut in der Ratssitzung ansprach: Eine ortsansässige Firma habe ihm gesagt, dass es möglich sei, den Brunnen für nur rund 1000 Euro wenigstens ordentlich zu sichern.

Niemand will zuständig sein

Das ändert laut Bürgermeister Maik Schramm (Freie Wähler) aber nichts am grundsätzlichen Problem. „Was sollen wir als Stadt machen?“ Der Brunnen stehe nicht auf einem Grundstück der Kommune, sei damit nicht deren Aufgabenbereich. Er gehöre, hält Uhlig entgegen, aber auch nicht zum Haus.

Nach gemeinsamer Überzeugung steht der Brunnen auf einem Grundstück, das zur Straße gehört, er sei somit Eigentum des Lasuv. Die sächsische Straßen- und Verkehrsbehörde will sich aber nicht darum kümmern, so Schramm, weil der Brunnen aus deren Sicht zum Aufgabenbereich der Trinkwasserversorgung gehört. Für diese spielt er aber keine Rolle, heißt es vom Zweckverband Wasser/Abwasser Bornaer Land (ZBL). Auch einen Gehweg gibt es an der Ortsdurchfahrt, der Staatsstraße 50, nicht.

Bürgermeister: Angebot prüfen

„Wollen wir das Risiko eingehen, dass dort ein Kind hineinfällt?“, lässt Uhlig nicht locker. Und er fügte in der Ratssitzung die Forderung hinzu, man dürfe sich nicht an der Nase herumführen lassen. Er appellierte an den Bürgermeister, den Vorschlag des Unternehmens aufzugreifen. Schramm sagte zu, dass er bei Vorliegen eines Angebotes nochmals mit den Beteiligten reden wird. Möglicherweise könnten die Kosten auch geteilt werden.

