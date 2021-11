Stadtrat tagt: Wie der Bau der neuen Kita in Rötha gelaufen ist

Rötha

Wie lief der Bau der Kindertagestätte „Apfelbäumchen“ in Rötha ab? Darüber werden Vertreter der Diakonie Leipziger Land am 18. November in einer Sitzung des Stadtrates informieren. Die Diakonie ist nicht nur Betreiber der neuen Einrichtung in der Straße der Jugend neben dem Mehrgenerationenhaus, sie hat die Kita im Auftrag der Stadt Rötha auch gebaut.

Weitere Punkte der Tagesordnung sind ein Bericht des Jugendforums, die Verwendung einer pauschalen Zahlung des Freistaates und die Beschaffung eines Kleintraktors für den Bauhof.

Der öffentliche Teil der Ratssitzung beginnt 19.30 Uhr im Volkshaus in der August-Bebel-Straße 63. Am Anfang ist eine Bürgerfragestunde vorgesehen. Für alle Teilnehmer gilt die 3-G-Regelung (Geimpfte, Genesene, Getestete). Darüber hinaus ist die Teilnahme an der Sitzung laut Einladung nur mit einem Mund-Nasen-Schutz möglich. Aus Gründen des Gesundheitsschutzes und unter Hinweis auf die Sächsische Corona-Schutz-Verordnung wird Besuchern davon abgeraten, an der Sitzung teilzunehmen.

Von an