Stadtrat tagt extra zu Wahlausschuss und Bauanträgen 

Kitzscher

Der Stadtrat von Kitzscher kommt zu einer Sondersitzung zusammen. Diese findet am 15. Februar statt. Grund der Tagung außer der Reihe ist die Bildung des Gemeindewahlausschusses für die Bürgermeisterwahl am 12. Juni. Das konnte bisher nicht geschehen, weil nicht genügend Personal für diese Gremium gefunden wurde. Die Verwaltung will mit dessen Berufung nun aber nicht mehr bis zur März-Sitzung des Stadtrates warten.

Neue Feuerwehrleitung wird bestätigt

Darüber hinaus geht es um drei Bauanträge. Außerdem soll die neue gewählte Leitung der Feuerwehr offiziell von den Abgeordneten bestellt werden. Die Sitzung beginnt am Dienstag, 18.30 Uhr, im Festsaal des Rathauses. Der erste Teil ist öffentlich, anschließend beraten die Parlamentarier hinter verschlossenen Türen weiter.

„Laut Sächsischer Coronanotverordnung sind für die Stadtratssitzung die 3-G-Regeln zu beachten und während der gesamten Sitzungszeit ist eine FFP-2-Schutzmaske zu tragen“, heißt es in der Einladung.

Von an