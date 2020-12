Stadtratsdebatte in Bad Lausick: Nötig oder verantwortungslos?

Bad Lausick/Frohburg/Geithain

Sind Stadtratssitzungen von Angesicht zu Angesicht in der Hochzeit der Corona-Pandemie unumgänglich – oder sind sie riskant, gar verantwortungslos? Dass die Gefährdung kein Phantom ist, sondern Realität, zeigt der jetzt bekannt gewordene Corona-Fall eines Stadtrates aus Markranstädt. Der hatte Mitte Dezember an einer regulären Sitzung teilgenommen. Am Dienstag hatte er sein Test-Ergebnis: positiv.

Leipzig-Update – Der tägliche Newsletter Die wichtigsten Nachrichten aus Leipzig und Sachsen täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Frohburg und Böhlen : Stadträte entscheiden zu Hause

Die Situation ist unübersichtlich. Das zu erkennen, genügt ein Blick auf die Woche vor dem vierten Advent im Leipziger Land: Böhlen und Frohburg etwa sagten ihre Präsenz-Stadtratssitzungen ab. Frohburgs Bürgermeister Wolfgang Hiensch (BuW) gab die Entscheidungen kurzfristig ins Umlaufverfahren. Die Abgeordneten entscheiden am heimischen Computer; Rücklauf bis Ende der Woche. Analog in Böhlen: Dietmar Berndt (parteilos) erklärte, einige Tagesordnungspunkte seien so relevant, dass ein Aufschub bis Januar nicht möglich sei. Er gab diese Themen deshalb zum Beschluss in die virtuelle Runde.

Anzeige

Geithain : Rat trifft sich mit großen Abstand

Das Geithainer Parlament tagte am 15. Dezember mit großem Abstand im Saal des weit mehr als 200 Menschen fassenden Bürgerhauses. Nach dem öffentlichen Teil schlugen die Abgeordneten intern noch Pflöcke für den Haushalt 2021 ein. Bad Lausick setzte seine Beratung für den 17. Dezember erst turnusmäßig an, kippte sie nach CDU-Fraktions-Antrag und Ältestenrat-Entscheidung am Montag, musste sie nach dem Willen des Landratsamtes dann aber doch in der Aula der Oberschule durchführen.

Bad Lausick : Kreisbehörde fordert Sitzung

„Die Öffentlichkeit der Verhandlungen ist eine zwingende Voraussetzung für die Rechtsgültigkeit von Gemeinderatssitzungen und deren Beschlüssen“, ließ das Kommunalamt in Borna den Bad Lausicker Bürgermeister Michael Hultsch (parteilos) Mitte der Woche wissen. Lediglich „Gegenstände einfacher Art und geringer Bedeutung“ eigneten sich für das elektronische Umlaufverfahren, wie es bereits um Frühjahr unter anderem in der Kurstadt mit teilweisem Erfolg praktiziert worden war. „Auch angesichts der derzeitigen Pandemielage geht der Sächsische Städte- und Gemeindetag davon aus, dass weitere Sitzungen des Gemeinderates und seiner Gremien unter den gebotenen und verordneten Schutzmaßnahmen stattfinden können.“

Abgeordneter: Das ist unverantwortlich

„Das konterkariert die Bemühungen der Landes- und der Bundesregierung. Dort heißt es: Bleiben sie zu Hause“, sagte Christian Hagmaier ( AfD) – und tat das am Donnerstagabend: „Alles andere halte ich für unverantwortlich.“ Die Zahl der Bad Lausicker Stadträte reichte gerade aus, um eine Mehrheit zu erreichen. Von 18 Gewählten waren zehn zugegen. Wer fehlte, fehlte krankheitsbedingt, so der Bürgermeister. Oder vorsorglich. Es war eben genug für qualifizierte Mehrheiten, die bei auf der Tagesordnung stehenden Satzungsbeschlüssen, unter anderem zu Feuerwehr- und Ehrenamts-Entschädigung, erforderlich sind. Hultsch hatte die Tagesordnung gestrafft, die Einwohnerfragestunde gestrichen. Die Beschlüsse zu treffen, sei schon nötig, „da keiner so richtig weiß, wie es in den nächsten Monaten weitergeht“. Man sei aber mit dem Sächsischen Städte und Gemeindetag „im Gespräch, um hier eine Änderung in der Gemeindeverordnung herbeizuführen, die es uns erlaubt in Pandemie-Situationen, auch zum Wohle der Räte zu agieren“.

Von Ekkehard Schulreich