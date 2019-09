Stadtratswahl Borna: CDU-Fraktionschef erweitert Klage

Borna

Auch wenn der Bornaer Stadtrat am 26. September mit mehr als zweimonatiger Verspätung zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt, gibt es damit noch keinen Schlussstrich unter die juristischen Auseinandersetzungen um die Stadtratswahl. Zwar hatte CDU-Stadtratsfraktionschef Roland Wübbeke bereits dagegen Einspruch erhoben, dass AfD-Kandidat Reinhard Jöricke an der Nominierung der AfD-Kandidaten mitgewirkt hatte, weil er zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht als Einwohner in Borna gemeldet gewesen sei. Jetzt hat Wübbeke seine Klage noch erweitert.

Wübbeke: CDU hätte andere Stimmenzahl gehabt

Konkret zieht der CDU-Frontmann, der immer wieder auf die Unterstützung seiner Fraktion und des CDU-Ortsverbandes verweist, dagegen zu Felde, dass sein Einspruch gegen die Rechtmäßigkeit der Stadtratswahl vom Landratsamt abgewiesen wurde. Dabei geht es ausweislich der Klageschrift darum, dass die CDU und auch er persönlich in seinen Rechten beeinträchtigt worden sei. Wäre die AfD-Kandidatenliste nicht zum Urnengang am 26. Mai zugelassen worden, „wäre ein anderes Abstimmungsergebnis zu verzeichnen gewesen“, heißt es in dem Schriftsatz, mit dem Wübbeke vor das Leipziger Verwaltungsgericht zieht. Die CDU hätte „eine andere Stimmenzahl“ gehabt, was entsprechende Auswirkungen auf die zu verteilenden Sitze für die CDU zur Folge gehabt hätte.

Auswirkungen auf die Besetzung von Ausschüssen

Das sei insbesondere im Fall von AfD-Kandidat Jöricke von Bedeutung. Jöricke, der immer wieder betont hat, rechtmäßig an der Stadtratswahl teilgenommen zu haben und mittlerweile von der künftigen AfD-Stadtratsfraktion ausgeschlossen wurde, hatte bei der Wahl mit mehr als 1800 die meisten Stimmen aller Kandidaten erhalten. Wübbeke macht in seiner Klageschrift geltend, dass sich das Ergebnis der Stadtratswahl „nachhaltig auf die Arbeit in den Fraktionen“ sowie die Besetzung von Ausschüssen und Beiräten auswirke. Zudem habe er „als Bürger der Stadt ein Recht darauf, selbst von einem Gremium vertreten zu werden, das nach rechtsstaatlichen Grundsätzen ohne Makel gewählt worden ist“.

Keine schnelle Entscheidung

Mit einer schnellen Entscheidung des Verwaltungsgerichts dürfte nicht zu rechnen sein. Nach Aussage eines Gerichtssprechers könnte es günstigstenfalls innerhalb eines Jahres zu einer Verhandlung kommen.

Von Nikos Natsidis