Stadtrundgang auf den Spuren jüdischen Lebens in Borna

Borna

Bereits im Mittelalter gab es jüdisches Leben in Borna. Darauf weist nicht nur die Helmzier eines jüdischen Kaufmanns im Bornaer Stadtwappen hin. Allerdings verschwanden diese Lebensspuren zunächst um die Wende zum 14. Jahrhundert wieder. Es war nicht das einzige Mal, dass Juden aus Borna vertrieben wurden.

Das ist jetzt das Thema eines historischen Spaziergangs mit Thomas Bergner vom Museum gewesen. Die Veranstaltung ist Teil des Projekts „Jüdische Lebensspuren in Borna“, an dem sich auch die katholische Gemeinde St. Joseph beteiligt.

Museumsmitarbeiter Thomas Bergner beim Stadtrundgang zur Geschichte der Juden in Borna. Quelle: Philipp Ramm

Lebensspuren verschwanden

Allerdings verschwanden diese frühen Lebensspuren im Zuge der Pogrome um die Wende zum 14. Jahrhundert. Das hätten Forschungen in Archiven nachgewiesen, wie Thomas Bergner sagt. Der Museumsmitarbeiter hat eine 30-köpfige Gruppe bei dem historischen Stadtrundgang auf der Suche nach jüdischen Spuren geführt.

Stadtrundgang zur Geschichte der Juden in Borna. Quelle: Philipp Ramm

Seit 1880 wieder jüdisches Leben in Borna

Erst 1880 zogen wieder Menschen jüdischen Glaubens nach Borna. Sie kamen zum Teil aus Ostpreußen und Schlesien und waren hauptsächlich Händler. Ihre Geschäfte waren gefragte Adressen bei den Einwohnern. Um 1940 gab es das letzte bekannte jüdische Lebenszeichen in Borna.

Am besten erforscht ist das Schicksal der Familie Rose, die in der heutigen Roßmarktschen Straße lebte. Davon zeugen seit 2009 die dort verlegten Stolpersteine. Spärlicher sind die Informationen zu den Familien Singer und Motulsky. Zu vielen Familiennamen sei aber so gut wie nichts bekannt. Bergner regt deshalb ein Schulprojekt zur Erforschung von deren Schicksalen an, sodass weitere Stolpersteine in Borna verlegt werden könnten.

Stadtrundgang zur Geschichte der Juden in Borna. Quelle: Philipp Ramm

98 Tote aus dem Konzentrationslager Flößberg

In der ehemaligen NSDAP-Kreissitzstelle in der Wettinstraße saßen die „Schreibtischtäter“. An der Gedenkstätte in der Lobstädter Straße sind 98 Tote des ehemaligen Konzentrationslagers in Flößberg, eines Außenlagers des KZ Buchenwald, begraben. Sie waren nach Kriegsende aus einem Massengrab im Flößberger Wald von US-Truppen nach Borna gebracht worden.

Es waren hauptsächlich ungarische Juden, die im letzten Kriegsjahr mit anderen Zwangsarbeitern eine Fertigungsanlage für Panzerfäuste errichten mussten. Zu dieser Zeit gab es keine Juden mehr in Borna. Sie waren in Folge des Novemberpogroms von 1938 über Leipzig in verschiedene Vernichtungslager in Deutschland deportiert worden oder hatten ihre Heimatstadt selbstständig verlassen.

Stadtrundgang zur Geschichte der Juden in Borna. Quelle: Philipp Ramm

Mutige Nachbarn

In der sogenannten Reichskristallnacht, die es in Borna erst am 10. November gab, fanden sich auch Leute mit Mut. Während einheimische SA-Kräfte für die Zerstörung der jüdischen Geschäfte mitverantwortlich waren, gab es Nachbarn, die die Obdachlosen für kurze Zeit aufnahmen. Und das, obwohl in ihrer Nähe auch Nazi-Sympathisanten lebten, hat Thomas Bergner beim Stadtrundgang erläutert.

Einzige Überlebende

Ruth Rose war die einzige Überlebende der Nazi-Zeit in ihrer Familie. Sie suchte nach dem Krieg wieder Kontakt nach Borna.

Diese Stolpersteine vor der Roßmarktschen Straße 32 erinnern an die ermordeten Angehörigen der Bornaer Familie Rose. Quelle: Philipp Ramm

Neuer Rundgang und eine Lesung

Der Stadtrundgang wird am 6. November wiederholt. Hintergrund ist das Festjahr „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Dazu gehört auch eine Buchlesung, zu der die katholische Gemeinde am 8. August einlädt. Dabei steht das Leben der jüdischen Philosophin und Frauenrechtlerin Edith Stein, der Namensgeberin der Großpfarrei, zu der auch die Bornaer Gemeinde gehört, im Mittelpunkt.

Von Nikos Natsidis