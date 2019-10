Städtische Werke Borna sollen Strom selbst produzieren

Borna

Die Städtischen Werke Borna (SWB) sollen als Marke gestärkt werden. Das hat Roland Wübbeke angekündigt. Der Rechtsanwalt, auch Vorsitzender der CDU-Stadtratsfraktion, war auf der jüngsten Sitzung des SWB-Aufsichtsrates zum Vorsitzendes des Gremiums gewählt worden. Der Aufsichtsrat „steuert das Unternehmen“, so der 50-Jährige. Er wolle Impulse für die Entwicklung des Kommunalversorgers geben.

SWB unterstützen Leben in Borna

Vor allem gehe es darum, das Bewusstsein der Bürger zu stärken, dass sie als Kunden der SWB auch noch einen Nutzen über die Versorgung mit Energie und Wärme haben. Bei den SWB kämen sie zwar nicht in den Genuss von Niedrigpreisen, die ohnehin eher „bei Anbietern zu finden sind, die auch Atomstrom liefern“. SWB-Kunden profitierten aber auf andere Weise vom örtlichen Versorger, weil „das Unternehmen das städtische Leben mit erheblichen Beiträgen“ unterstütze.

Der Bornaer Stadtrat Roland Wübbeke (CDU) ist zum Vorsitzendes des SWB-Aufsichtsrates gewählt worden. Quelle: Jens Paul Taubert

Geld für den Bornaer City Beach

Konkret nennt Wübbeke den alljährlichen City-Beach. Davon hätten jeder Einwohner etwas. „Ohne das Geld der SWB wie auch der BWS gibt es das Turnier nicht.“ Die Bornaer Wohnbau- und Siedlungsgesellschaft (BWS) gehört wie die SWB zu den Unterstützern des Turniers.

Strom in Borna produzieren

Der SWB-Aufsichtsratschef kündigt an, dass der Bornaer Energieversorger in der Perspektive umstrukturiert werden soll – „und zwar im Hinblick auf erneuerbare Energien“. So soll der Strom in Borna von den SWB selbst produziert werden, „vielleicht auch CO2-neutral“. Das könne sich für eine Stadt wie Borna rechnen.

SWB wurden 1993 gegründet

Die SWB wurden 1993 gegründet. Zuvor hatte die Mitteldeutsche Braunkohle AG (Mibrag) die Rekonstruktion des Industriekraftwerkes Borna abgebrochen. Wegen der Stilllegung der Brikettfabriken und der dadurch fehlenden Abnahme von Prozessdampf war das Kraftwerk nicht mehr wirtschaftlich zu betreiben.

Von Nikos Natsidis