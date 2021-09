Staffelstab bei Schrott-Wetzel in Elstertrebnitz übergeben

Elstertrebnitz

Führungswechsel bei Schrott-Wetzel in Elstertrebnitz: Der Elstertrebnitzer Bürgermeister David Zühlke (CDU) hat dem Gesellschafter der Firma, Henrik Wetzel, zum Eintritt in den Ruhestand gratuliert. Wetzel war seit 1990 Gesellschafter des Unternehmens mit Stammsitz in Mannheim, das mit etwa 65 Beschäftigen in der hiesigen Niederlassung einer der größten Arbeitgeber in der Region ist. Nachfolger sind die beiden neuen Gesellschafter Marius Wetzel und Robert Eckhold, die seit Anfang September die Geschäfte führen.

Zusammenarbeit trotz Kontroversen

Zühlke bedankte sich bei der Staffelstabübergabe für eine jahrelange und durchaus enge Zusammenarbeit – „auch wenn sicherlich nicht immer alles reibungslos verlief“. Der nicht immer geräuscharme Betrieb findet nicht nur Zustimmung bei Anwohnern.

Materielle und finanzielle Unterstützung

Besonders hob der Gemeindechef das Engagement des Unternehmens bei der Bewältigung der Hochwasserereignisse sowie – erst in diesem Jahr – die Beseitigung der Schneemassen im Gemeindegebiet. „Nicht zu vergessen ist darüber hinaus die finanzielle und materielle Unterstützung der Vereine in unserer Region“, machte Zühlke deutlich.

Von Julia Tonne