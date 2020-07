Starkes Ergebnis für Wiprecht-Abiturienten in Groitzsch

Groitzsch

Acht Jahre hatte Nadja Ohnesorge auf diesen Tag hingearbeitet. Es sollte der krönende Abschluss, das schönste Erlebnis, ihrer Zeit am Groitzscher Wiprecht-Gymnasium werden. Dann aber drängelte sich die Corona-Krise in die letzten Monate. Sie stellte die Planungen für die Zeugnisübergabe und den Abiturball auf den Kopf. Dann eben anders: Eine würdevolle Feierstunde in drei Teilen mit strahlenden Gesichtern bei den scheidenden Zwölftklässlern, den Lehrern und Eltern wurde es am Sonnabend im hergerichteten Foyer dennoch. Und für die große Party steht ein späterer Ersatz in Aussicht.

Ohne Ausfall: Wiprecht-Gymnasium mit Gesamtnote 2,27

Die Hygieneregeln hatten die Vorbereitungs- und Prüfungswochen bestimmt. Ihre Einhaltung spielte auch für die Stell- und Sitzprobe am Donnerstag mit Blick auf den Festakt eine dominierende Rolle. Oberstufenberaterin Evelyn Westerburg führte mit straffer Hand, schließlich musste der Zeitplan für den dreifachen Festakt passen.

Anzeige

Dennoch konnte sie ihre Freude über das Abschneiden der Groitzscher Gymnasiasten nur schwerlich verbergen. „Wir haben einen Gesamtdurchschnitt von 2,27 erreicht. Das ist ein hervorragendes Ergebnis.“ Nicht weniger stolz sagte sie, dass alle 80 Schüler trotz der schwierigeren Bedingungen während der Pandemie das Abitur bestanden hatten. „Das hat es in den letzten Jahren nicht gegeben.“

Weitere LVZ+ Artikel

Zur Galerie Strahlende Gesichter bei der Zeugnisübergabe am Groitzscher Wiprecht-Gymnasium trotz der Corona-Einschränkungen. Alle 80 Zwölftklässler haben die Prüfungen 2020 bestanden. Der Abitur-Jahrgang nennt sich „Die Goldenen 20er“.

Roter Teppich und spezielle Corona-Masken

Der rote Teppich am Eingang zum Foyer war am Sonnabend also berechtigt. Hände desinfizieren war auch in Gala-Kleidung Pflicht. Der Förderverein reichte „Abschluss-Mund-Nase-Masken“ mit dem Motto des Tages „Die Goldenen 20er“. Statt des traditionellen Chorauftritts umrahmte Musik- und Mathelehrer Georg Heinel die Veranstaltung am elektronischen Klavier.

Erinnerungen und Blick nach vorn

Der kommissarische Schulleiter Uwe Schmidt, Prüfungsvorsitzende Susanne Stegemann (Referentin vom Landesamt für Schule und Bildung) sowie Evelyn Westerburg riefen Erinnerungen an eingeschlagene Wege und Entscheidungen wach, blickten aber auch auf die Zukunft. Fördervereinschef Michael Gaska würdigte die Arbeit der Abiturienten. Für diese ließ Arno Korn die Schulzeit Revue passieren und dankte Lehrern und Mitstreitern. Nach der Zeugnisübergabe wurde per Trompete zu Sekt und Saft auf den Schulhof gerufen.

Ersatz für den Abiturball

Der Abiball? Fiel aus. Für Ende September ist ein Treffen von Absolventen und Lehrern im Volkshaus Pegau vorgesehen. Nadja freut sich.

Lesen Sie auch

Die Besten am Wiprecht-Gymnasium Groitzsch : Abitur mit Note 1,0

: Abitur mit Note 1,0 Groitzsch : Uwe Schmidt führt Wiprecht-Gymnasium durch Corona-Zeit

Von Olaf Krenz/Mathias Bierende