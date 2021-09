Luppa

Mitgas und Envia M richten zu Beginn dieses Schuljahres zum inzwischen 12. Mal die Aktion „Natur zum Anfassen“ aus. Dabei werden Grundschülern Natur- und Umweltthemen vor Ort – also auf Naturhöfen und Ökostationen – nahegebracht.

Petra Krasselt vom gleichnamigen Kinderbauernhof begrüßte am Mittwoch die ersten Kinder in diesem Jahr in Luppa. Die Aktion steht 2021 unter dem Motto „Unterwegs in Feld und Flur – ein Feldhamster zeigt sein Revier“. Da liegt es nahe, dass die Mädchen und Jungen der Klasse 2 der Grundschule Neukieritzsch von Petra Krasselt verschiedene Getreidearten gezeigt bekamen und sich mit Mahlsteinen, Mörser und Handmühle ausprobieren durften, um Körner zu Mehl zu verarbeiten. Kaum anheben konnten die Schüler an jenem Sack, in den der Wintervorrat eines Hamsters abgefüllt war.

Petra Krasselt erwartet in den nächsten Wochen im Rahmen des Projektes elf weitere Schulklassen auf ihrem Hof. Beim zweiten Partner der Energieversorger im Altkreis Oschatz, der Ökostation Naundorf, werden 13 Schulklassen einen Unterrichtstag im Grünen erleben.

Von Axel Kaminski