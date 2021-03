Startschuss für neue Radwege im Bornaer Norden verschoben

Borna

Der Startschuss für die Errichtung zweier Radwege im Bornaer Norden verschiebt sich. Das hat der Stadtrat am Donnerstag im Stadtkulturhaus beschlossen. Dabei lehnte eine Mehrheit die Beschlussvorlagen zur Bereitstellung von 81 000 beziehungsweise 91 000 Euro für Planungen für einen Radweg entlang der ehemaligen Kohlebahntrasse von der Grünen Harfe zum Breiten Teich sowie von Haubitz bis zur geplanten Ersatzbrücke bei Eula ab.

Touristen wollen Radwege

Es war die jüngste Stadträtin, die sich für die Bereitstellung der Gelder stark machte. Es gehe um sichere Schulwege und Touristen. „70 Prozent aller Touristen in Borna sind Radtouristen“, erklärte Nadja Luedtke (Linke). Ein Argument, das CDU-Fraktionschef Roland Wübbeke „fast schon absurd“ nannte. Er bezweifelte, dass der Fahrradtourismus zur Wertschöpfung in Borna beiträgt. Sein Fraktionskollege Rainer Ludwig erklärte, „Borna ist seit Jahren nicht in der Lage, die bestehenden Radwege instand zu halten“. So sei der Zustand des Radweges zwischen der Straße Zum Wehr nach Zedtlitz „erbärmlich“. Vor allem aber kritisierten Stadträte von AfD, „Bürgern für Borna“ (BfB) und der CDU, dass mit dem Beschluss Geld ausgegeben werden solle, obwohl es bisher keinen gültigen Haushalt für die Jahre 2021/22 gibt.

Folgekosten befürchtet

„Es kommen ja noch Folgekosten dazu“, so AfD-Fraktionschef René Dietze. Der frühere Oberbürgermeister Bernd Schröter (BfB) verwies auf den Spardruck, dem die Stadträte bei der Erarbeitung des neuen Haushalts ausgesetzt seien. Natürlich „steht uns ein Radweg gut zu Gesicht, aber nur wenn wir finanzielle Planungssicherheit haben“.

Grundlegender Beschluss des Stadtrates vor Jahren

Da half es nicht, dass Nadja Luedtke auf einen grundlegenden Beschluss des Stadtrates verwies, in dem sich das Gremium bereits vor Jahren zum Ausbau der Radwege in Borna bekannt hatte. Auch die Tatsache, dass die Planungen für die beiden Radwege zu 90 Prozent gefördert werden, half nichts. Das galt auch für den SPD-Fraktionsvorsitzenden Oliver Urban, der sich für die beiden neuen Fahrradtrassen mit der Begründung einsetzte, dass Radfahrer dann getrennt von Fußgängern unterwegs seien.

Mehrheit für Verschiebung

CDU-Frontmann Wübbeke („Wir lehnen das mit Blick auf den Haushalt ab.“) beantragte schließlich, das Thema von der Tagesordnung zu nehmen. Dafür fand sich mit insgesamt zehn Stimmen von CDU. AfD und BfB eine Mehrheit.

Von Nikos Natsidis