Statistik zeigt Übersterblichkeit im Landkreis Leipzig während Corona-Pandemie

Landkreis Leipzig

Die Zahl der bisherigen Corona-Todesfälle ist in Sachsen auf mehr als 12.000 gestiegen und im bundesweiten Vergleich überdurchschnittlich hoch. Mehr als jeder zehnte der rund 108.000 Covid-19-Verstorbenen in Deutschland wurde damit in Sachsen registriert. Der Freistaat stellt mit vier Millionen Einwohnern aber nur knapp fünf Prozent der Bevölkerung.

Die Zahlen des Statistischen Landesamtes in Sachsen zeigen für den Landkreis Leipzig eine Übersterblichkeit, bei der es Parallelen zu den Wellen der Pandemie gibt. Übersterblichkeit zeigt die Schwere eines Infektionsgeschehens. Sie bezeichnet die Anzahl an Todesfällen, die über einem historischen Mittel liegen.

505 Menschen starben im Dezember 2020

Bei der monatlichen Auflistung der Todesfälle im Landkreis Leipzig von Januar 2016 bis November 2021 wird dies deutlich. Im Dezember 2020 starben 505 Menschen – so viele wie in keinem anderen Monat in dieser Statistik. In den vorherigen Jahren starben im Dezember jeweils um die 300 Menschen. Auch im Januar 2021 war die Todeszahl mit 488 sehr hoch. Zum Jahreswechsel stieg die Zahl der Covid-19-Erkrankungen in der hiesigen Region stark an.

Bei dieser Übersicht des sächsischen Statistischen Landesamtes Kamenz wird betont, dass die Zahlen für das Jahr 2021 noch nicht endgültig sind. Vor allem im November werden Nachmeldungen erwartet – für den Dezember sowieso. Quelle: Statistisches Landesamt Kamenz

Zuvor war der hiesige Landkreis von der Pandemie relativ gering betroffen. Dies zeigt sich in der Sterbestatistik an den Zahlen von Januar bis November 2020, die sich nicht stark von denen der Vorjahre unterscheiden – häufig sogar geringer ausfallen.

Schlimme Grippesaison zeigt sich in Statistik

Auch die Gesamtsumme von 3647 Toten im Jahr 2020 sticht nicht heraus, weil nur im Dezember eine Übersterblichkeit zu verzeichnen war. Im Vergleich dazu ist die Zahl der Verstorbenen im Jahr 2018 mit 3753 sogar noch höher. Damals wütete die schlimmste Grippewelle seit 30 Jahren.

2021 stellt sich die Situation jedoch vermutlich anders dar. Hier sind die Zahlen der Verstorbenen sowohl am Anfang als auch am Ende des Jahres hoch. Wobei das Statistische Landesamt darauf hinweist, dass die Angabe für den November mit bisher 395 Toten sich noch erhöhen könnte, weil Nachmeldungen aus den Standesämtern zu erwarten seien.

415 Covid-Tote im Landkreis Leipzig

Die Zahl 145, die bislang für Dezember in der Tabelle steht, ist die Zahl der Toten, die den Statistikern bis Mitte Dezember gemeldet wurde. Auch hier ist eine deutliche Erhöhung zu erwarten. Rechnet man Januar bis November zusammen, ergibt sich allein für diesen Zeitraum die Summe von 3663 Menschen, die im Landkreis Leipzig starben – wobei der Dezember noch komplett fehlt.

Neben dem Covid-Virus sollen für die Übersterblichkeit noch andere Faktoren als Folgen der Pandemie verantwortlich sein. Quelle: Thomas Kube

Nun ist nur ein Teil davon wegen einer Corona-Erkrankung ums Leben gekommen. „Insgesamt seit Beginn der Pandemie sind im Landkreis Leipzig laut Robert-Koch-Institut 415 Personen mit oder an einer Infektion mit dem Corona-Virus gestorben“, sagte Belinda Reg’n von der Landkreisverwaltung am vergangenen Donnerstag.

Nach Alter und Geschlecht gliedert sich dies so:

– über 80 Jahre: 189 Frauen und 124 Männer

– 60 bis 79 Jahre: 39 Frauen und 57 Männer

– 34 bis 59: 4 Männer

– 15 bis 34: 1 Mann

(Anmerkung: Von einem Menschen fehlt in der Statistik die Angabe des Geschlechts, so dass er in dieser Übersicht nicht mit auftaucht.)

Wie Reg’n weiter mitteilte, starben die meisten dieser Menschen in diesem Jahr. Im vergangenen Jahr gab 53 Corona-Todesfälle, bis Ende November 2021 waren es insgesamt 380. Bis Donnerstag vergangener Woche waren weitere 35 Personen gestorben.

Verlorene Lebenszeit von zehn Jahren

Nicht selten ist das Argument zu hören, die Covid-Toten seien Menschen, die „sowieso“ bald verstorben wären. Dem widerspricht jedoch eine Studie der Deutschen Gesellschaft für Pathologie. Danach sterben Dreiviertel der Betroffenen direkt am Corona-Virus. Man gehe im Schnitt von einer verlorenen Lebenszeit von zehn Jahren aus.

Die meisten Covid-19-Infektionen verlaufen harmlos. Etwa zehn Prozent aller Infizierten sollen in Deutschland bisher im Krankenhaus behandelt werden – und davon wiederum 14 Prozent auf der Intensivstation. Ein Teil dieser Patienten muss später künstlich beatmet werden. Erstmal an eine Herzlungenmaschine angeschlossen, soll nur die Hälfte der Intensivpatienten überleben.

Noch andere Faktoren für Übersterblichkeit

Mehrere Forscher und auch das Bundesamt für Statistik kommen zu dem Ergebnis, dass es in Deutschland eine Übersterblichkeit durch die Corona-Pandemie gibt. Diese erhöhte Sterblichkeit stehe in einem klaren zeitlichen Zusammenhang mit den Infektionswellen, heißt es.

Es wird allerdings auch davon ausgegangen, dass andere Faktoren als Folge der Pandemie zur Übersterblichkeit beigetragen haben könnten. Zum Beispiel die Angst, ins Krankenhaus zu gehen, weil man sich dort mit Corona anstecken könnte beziehungsweise weniger Vorsorgeuntersuchungen. Oder auch die Isolation, die dazu geführt haben könnte, dass sich der gesundheitliche Zustand der Menschen derart verschlechtert, dass sie früher sterben.

Von Claudia Carell