Statt Hirtenmesse: Vorweihnachtliches Konzert in der Stadtkirche Borna

Borna

Das Weihnachtsoratorium sollte in diesem Jahr ohnehin nicht auf dem Programmzettel stehen. Dafür aber die Böhmische Hirtenmesse von Jakub Jan Ryba und Mendelssohns „Vom Himmel hoch“. Das allerdings ist seit Inkrafttreten der aktuellen Corona-Verordnung auch kein Thema mehr. Stattdessen gibt es nun am 12. Dezember ab 17 Uhr in der Bornaer Stadtkirche eine Musikalische Adventsvesper, kündigt Kantor und Kirchenmusikdirektor Jens Staude an. Eine vorweihnachtliche Kammermusik mit Werken von Dietrich Buxtehude und Vincent Lübeck.

Proben nach den Ferien wieder aufgenommen

Dabei war die Kantorei nach der Wiederaufnahme der Proben nach den Sommerferien so weit, um die Hirtenmesse und Mendelsohns „Vom Himmel hoch“ aufführen zu können. Im Juli hatte es bei einer „Orgelpfeifenkonferenz“ in der Stadtkirche sogar so etwas wie Normalität gegeben. Im November allerdings mussten die Sänger wie alle andere Chöre auch schweigen. Immerhin konnte die Kantorei noch beim Erntedanfest singen. Vor Ostern, zu Beginn der Pandemie, war allerdings schon die lange vorbereitete Aufführung der Johannespassion von Johann Sebastian Bach ausgefallen. Sie wird auch im nächsten Jahr nicht in der Stadtkirche zu hören sein. Dafür will Kantor Staude mit der Kantorei, so es Covid-19 zulässt, die Markuspassion einstudieren.

Anzeige

Posaunenchor vor der Kirche

Ohne Musik geht es nicht, was ganz besonders für den Heiligen Abend gilt. An diesem Tag gibt es von 14 bis 17 Uhr in der Stadtkirche 30-minütige Christverspern im Stundentakt, es wird auch etwas gesungen, wie Staude klar macht. Corona-bedingt aber nach aktueller Festlegung nur ein Lied am Ende des Gottesdienstes. Der Kantor sitzt dann an der Orgel. Zwischen den Christvespern spielt der Posaunenchor vor der Kirche.

Musik und Texte zum Jahresausklang

Zudem will der Kantor an einer jahrzehntelangen Bornaer Jahresabschlusstradition festhalten. Am Silvesterabend gibt es wie in jedem Jahr „Musik und Texte zum Jahresausklang“. Der Beginn ist 21 Uhr.

Programm für Jahresausklang angepasst

Das Programm hat der Kantor den derzeitigen Möglichkeiten angepasst. So erklingen Werke für zwei Violinen, Violoncello und Orgel. Hauptwerk ist das Concerto grosso Nr. 8 von Arcangelo Corelli, bekannt unter dem Titel „Weihnachtskonzert“. Es musizieren Libor Kaltofen, Kerstin Friese (beide Violine), Richard Glaser-Beisken (Violoncello) und Kirchenmusikdirektor Staude an der Orgel.

Besucher sollten sich vor den Veranstaltungen im Pfarramt anmelden und ihre Karten abholen.

Von Nikos Natsidis