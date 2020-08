Statt „Rad am Ring“: Braußwiger Radrennfahrer kämpfen sich durch das Erzgebirge

Rötha

Das Begleitfahrzeug weg, ein Anstieg von 25 Prozent Steigung, ein Plattfuß und ein verpasster Abzweig – und das Ganze auf 316 Kilometern Strecke und bei 5300 zu überwindenden Höhenmetern: Weil das diesjährige 24-stündige Rennen „Rad am Ring“ auf dem Nürburgring corona-bedingt ausgefallen ist, haben die Radrennfahrer aus Dittmannsdorf und Braußwig eine Alternative unter die Pedale genommen. Und die hatte es in sich.

Normalerweise lassen es sich René Schirmer, Stephan Seidel, Guido Mann, Rico Raabe, Dirk „Dörte“ Rohland und Dirk Hafermann nicht nehmen, sich über die Nordschleife des Nürburgrings zu quälen. Dieses Jahr aber musste eine andere Herausforderung gefunden werden. Also ging es für die Herren Ende Juli durch das Erzgebirge. Sie meldeten sich noch flugs für das Stoneman Miriquidi Abenteuer an, das – wegen der geschlossenen Grenzen zu Tschechien – nur innerhalb Deutschlands ausgetragen wurde. Als C-Edition sozusagen.

Zur Galerie Das 24-Stunden-Rennen „Rad am Ring" musste dieses Jahr ausfallen. Weshalb die Braußwiger Hobbyrennfahrer diesmal das Erzgebirge unter die Räder nahmen. Kaputte Reifen und verschwundene Begleitfahrzeuge blieben da nicht aus.

Rennfahrer entscheiden sich für dreitägige Tour

„Vorab mussten wir nur noch klären, ob wir die Tour in ein, zwei oder drei Tagen (Gold, Silber, Bronze) absolvieren wollen“, erzählt Schirmer. „Wir haben uns vorsichtshalber, primär aus der Leipziger Tieflandsbucht stammend und Berge nicht wirklich kennend, für die Bronze-Variante über drei Tage entschieden.“ Einer der Hobbyrennfahrer, Hafermann, stieg diesmal krankheitsbedingt nicht aufs Rad, steuerte dafür aber das Begleitfahrzeug. Unterstützt wurde er vom Braußwiger Knut Mann.

Schon die erste Etappe ( Zinnwald › Bärenfels › Blockhausen › Niederlauterstein, etwa 101 Kilometer und 1680 Höhenmeter) brachte die Herausforderungen, die sich die Rennfahrer erhofft hatten. „Erstmal ging’s bergab, aber es dauerte nicht sehr lange bis zum ersten Anstieg und es sollten noch einige folgen“, sagt Schirmer. In Blockhausen – bis dahin war die Strecke ein einziges Auf und Ab – sei der Radgruppe dann das Begleitfahrzeug abhanden gekommen. Heißt: Die Sportler mussten die restliche Strecke der ersten Etappe, und zu dieser gehörte ein Anstieg mit 25 prozentiger Steigung, ohne Verpflegung und Getränke auskommen. Entsprechend gut schmeckten an der Unterkunft – Basislager für die Tage – Bier und Steaks vom Grill. Bis dahin nämlich waren Hafermann und Mann wieder aufgetaucht.

Ist das Begleitfahrzeug wieder aufgetaucht, gibt es auch die passende Verpflegung. Quelle: privat

Kaputte Schläuche und verpasste Abzweige

Ein Glück, denn der zweite Tag übertraf, was die Herausforderung betrifft, den ersten bei weitem. Die Königsetappe stand an: Pobershau › Niederlauterstein › Greifensteine › Rittersgrün › Fichtelberg › Bärenstein › Drei-Brüder-Höhe › Pobershau, circa 145 Kilometer, 2350 Höhenmeter. „Wir haben noch schnell ein Foto gemacht, auf dem wir alle lachen“, erzählt Schirmer, „danach war uns nicht mehr so zu lachen zumute.“ Was kaum verwundert. Schon nach wenigen Kilometern gab es den ersten kaputten Schlauch, das Begleitfahrzeug war schon wieder hinfort (Kuchen besorgen) und der längste Anstieg zum höchsten Berg in Sachsen musste bewältigt werden.

Weiter ging es anschließend in Richtung Bärenstein. „Und die Abfahrt vom Fichtelberg war so flott, dass wir den Abzweig in Richtung Oberwiesenthal verpasst haben.“ Heißt: Wer ganz unten im Tal ankommt, muss wieder hoch. In Richtung Strecke und zum „offiziellen“ Startpunkt des „Stoneman Miriquidi“ in Oberwiesenthal. Von dort folgte der schwerste Anstieg der gesamten Runde: zum Gipfel des Bärensteins.

Ein Anstieg mit 25 Prozent Steigung erfordert gute Kondition. Quelle: privat

Dritte Etappe wird etwas gemütlicher – aber nass

Eine eher gemütliche Etappe wartete auf die Herren am dritten Tag: Pobershau › Saigerhütte › Schwartenberg › Holzhau › Zinnwald, rund 79 Kilometer und 1190 Höhenmeter. Allerdings wurde es nass. Ohne Regenjacken ging gar nichts. Ziel war Zinnwald, „dort gab’s im Hotel Lugsteinhof die Trophäen und vor allem `ne warme Dusche und `ne ordentliche Mahlzeit“.

Für Schirmer und seine mitfahrenden Jungs war die dreitägige Tour eine grandiose Alternative zum Nürburgring. „Sehr gute Streckenführung meist abseits der Hauptstraßen, immer wieder ein geniales Panorama, Wald, frische Luft, kleine Bäche, lauschige Orte.“

Teamkollegen fahren mit Mountainbike durch das Erzgebirge

Der Braußwiger Gordon Mann übrigens, der im vergangenen Jahr auch auf dem Ring dabei war, war in diesem Jahr in anderer Tour-Mission unterwegs. Er absolvierte mit Teamkollege „Waldi“ die Mountainbike-Variante an einem Tag. Mit weniger Kilometern, dafür aber über Stock und Stein.

Weder Guido Mann noch René Schirmer haben von der Tour genug bekommen. Weshalb die beiden die gleiche 316 Kilometer lange Route am 20. und 21. August noch einmal in Angriff nehmen – dann in zwei Tagen. Die Silber-Edition.

Gordon Mann und Waldi beim Start zur Mountainbike-Tour durch das Erzgebirge, Quelle: privat

Von Julia Tonne