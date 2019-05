Borna

Mit einem letztlich weniger aufregenden Topfbrand bekam es die Bornaer Feuerwehr am Dienstagnachmittag zu tun. Allerdings war sie gegen 16 Uhr wegen eines Wohnungsbrandes in der Tummelwitzer Straße alarmiert worden, sodass der Einsatz nicht nur für die Kameraden in Borna selbst, sondern auch die von Eula und Zedtlitz ausgelöst wurde.

Einen Kochtopf statt das angekündigten Wohnungsbrandes muss die Feuerwehr Borna in der Tummelwitzer Straße löschen. Quelle: Feuerwehr Borna

Bei der Ankunft an der Einsatzstelle wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Ein Trupp rüstete sich mit schwerem Atemschutz aus und begab sich in die Wohnung. Es stellte sich heraus, dass ein Kochtopf auf dem Herd stand und angebrannt war. Aufgrund des schnellen Eingreifens konnte Schlimmeres verhindert werden. Die Kameraden brachten den Topf ins Freie und belüfteten die Wohnung.

Aufgrund der Lage konnten die Feuerwehren Zedtlitz und Eula, mit je sechs Aktiven ausgerückt, den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. Die Bornaer hatten mit 13 Kameraden auf vier Fahrzeugen alles im Griff.

Von okz