Staubsauger-Automat an der Tankstelle in Groitzsch aufgebrochen

Groitzsch

Einen illegalen Weg, sich Kleingeld zu verschaffen, haben ein oder mehrere Unbekannte am Wochenende in Groitzsch eingeschlagen. In der Nacht vom Sonnabend zum Sonntag brachen sie einen Staubsauger-Automaten an der Tankstelle zwischen Schuster- und Altenburger Straße auf, während die Station geschlossen war. Das hat das Polizeirevier Borna mitgeteilt. Die Beamten wurden gegen 23.15 Uhr von einem Bürger darüber informiert. Die Höhe des Schadens am Gerät und an Münzgeld ist noch nicht beziffert. Die Beamten ermitteln.

Von LVZ