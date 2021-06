Böhlen/Borna

Eine Ölspur zog sich am Mittwochmorgen auf der Bundesstraße 95 von Großdeuben über die A 72 bis Borna. Sie war viele Kilometer lang. Ein offenbar defekter Lkw war auf B 176 kurz nach der Autobahn-Abfahrt Borna-Nord zum stehen gekommen, weil er den Ölverlust bemerkte. Während der Reinigung der Fahrbahn durch eine Spezialfirma kann es zu Verkehrsbehinderungen kommen. Bereits am Dienstag hatte ausgelaufenes Öl im Bornaer Stadtgebiet für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Hier reichte die Spur vom Gewerbegebiet Am Wilhelmschacht über die Umleitungsstrecke bis zur Sachsenallee.

Von es