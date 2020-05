Corona-Pandemie sorgt für steigendes Interesse an Vorsorgevollmachten

Borna

In der Regel berät das Sozialamt im Landkreis Leipzig etwa 40 Leute im Monat in Sachen Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung. Das geht Corona-bedingt jetzt nicht mehr. Beratungen gibt es dennoch, macht Sozialamtsleiterin Karina Keßler klar. Denn das Interesse daran ist seit der Pandemie gestiegen.

Großes Erschrecken

„Das Erschrecken, dass so etwas fehlt, ist gerade jetzt bei vielen Leuten groß“, so die Sozialamtschefin weiter. Dabei melden sich nicht nur Leute im Rentenalter. Das Thema, wie es mit einem bei einer unheilbaren Krankheit weitergeht, wenn der eigene Wille nicht mehr klar artikuliert werden kann, beschäftigt auch Leute im Alter zwischen 50 und 60.

Beratungen in der Bornaer Brauhausstraße

Weil die Beratungen vor Ort, an denen nach Voranmeldungen zwischen zehn und 15 Leuten teilnehmen, jetzt wegfallen, „verschicken wir die Unterlagen“. Es folgen Beratungen am Telefon, und wenn innerhalb der Familie alles geklärt ist, gibt es ein abschließendes Beratungsgespräch im Sozialamt in der Bornaer Brauhausstraße, wo sich das Sozialamt seit drei Jahren befindet. Selbstverständlich in einem separaten Raum. Das persönliche Gespräch sei unverzichtbar, sagt Karina Keßler. Schließlich ist keineswegs immer sicher, dass die Formulare auch bis zur letzten Kommastelle richtig ausgefüllt werden.

Ehepartner oder Kinder nicht automatisch zuständig

Die Sozialamtsleiterin warnt vor der falschen Annahme, „dass Ehepartner oder die eigenen Kinder automatisch Entscheidungen treffen beziehungsweise Unterschriften leisten dürfen, wenn ihre Angehörigen auf Grund einer schweren Erkrankung selbst nicht mehr dazu in der Lage sind“. Das gelte für Corona ebenso wie für Demenz, Krebs oder einen Schlaganfall. Deshalb sollte jeder eine Vorsorgevollmacht als Ergänzung zu einer Patientenverfügung haben. Fehle eine Vorsorgevollmacht, müsse das Gericht einen Betreuer einsetzen, sobald der Betroffene bei schwersten Erkrankungen nicht mehr in der Lage ist, eigene Entscheidungen zu treffen.

Festlegung im Vorfeld

In einer Patientenverfügung legt der Betroffene im Vorfeld fest, wie und ob er in der Sterbephase oder bei unheilbaren Erkrankungen im Endstadium medizinisch betreut werden will.

Interessenten wenden sich an Sozialamtsleiterin Karina Keßler (Telefon 03433/24 12 100, E-Mail karina.kessler@lk-l.de).

Von Nikos Natsidis