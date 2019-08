Das Wort „Sterbehilfe“ fällt während des ersten Verhandlungstages in Leipzig kein einziges Mal. Juristisch scheint die Sache klar. Jedenfalls für die Staatsanwaltschaft, die einer 81-jährigen Bornaerin versuchten Mord an ihrem pflegebedürftigen, an Demenz erkrankten Ehemann vorwirft. Erika S. wollte aufgeben. In erster Linie sich selbst.