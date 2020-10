Stern-Combo Meißen in Borna – was die Band zu erzählen hat

Borna

Zwei Zahlen verdeutlichen die angespannte Lage vieler Musiker: 50 Konzerte wollte die Stern-Combo Meißen in diesem Jahr geben, am Sonnabend gastierte die Gruppe in Borna – für die 1964 gegründete Band war es erst das zweite Konzert des Jahres.

„Die Gruppe hat sich sehr gefreut, hier eine Auftrittsmöglichkeit zu bekommen“, sagte Julia Erhardt, Fachdienstleiterin für Kultur und Veranstaltungen in der Bornaer Stadtverwaltung. Der Volksplatz sei schon etwas Besonderes. „Solche Bühnen gibt es ja nicht wie Sand am Meer, das ist schon ein beeindruckender Ort.“ Ursprünglich sollte das Konzert Teil des Stadtfestes sein, nach dessen Absage blieb das Konzert für die ganze Familie.

Stern Meißen mit neuer CD

Wolfgang Reinhardt kümmert sich um den Verkauf von Fanartikeln für die Stern-Combo Meißen: „Unser erstes Konzert des Jahres war vor zwei Wochen beim Artrock-Festival in Reichenbach im Vogtland – das einzige Rockfestival Europas, das in diesem Jahr überhaupt stattfinden konnte.“ Am 3. September sei die neue CD der Band erschienen. „Die war schon über Jahre geplant, tragischerweise hatten wir nun viel mehr Zeit dafür.“

Eine der dienstältesten deutschen Bands hat viele neue Fans

Stichwort Zeit: Stern Meißen ist eine der dienstältesten deutschen Bands, doch längst gibt es neben vielen „alten“ Fans auch viele neue. „Wir merken bei den Live-Konzerten, dass auch junge Leute unsere Musik hören wollen. Die mögen nun mal handgemachte Musik und nicht so sehr den Mainstream.“ Doch die gewohnten Konzerte werden schmerzlich vermisst – zur Profiband gehören schließlich auch eigene Ton- und Lichttechniker, die ebenso von Corona gebeutelt seien.

„Aber wir blicken optimistisch auf das Jahr 2021“, so Wolfgang Reinhardt. „Auf unserer Homepage stehen schon die neuen Termine, auch die der Ostsee-Tournee.“ Musikalisch sei man auf dem richtigen Weg. Ohne die eigene musikalische Geschichte zu vernachlässigen, werde Neues geschaffen. „Die Rückmeldungen unserer Fans zeigen uns, dass dieser Weg richtig ist.“ Stern Meißen spielte übrigens 1974 erstmals in Borna, damals im Kulturhaus, wie Sänger und Bandgründer Martin Schreier beim Auftritt verriet.

Heimspiel für Singer und Songwriter Franz White

Ein Heimspiel auf dem Bornaer Volksplatz hatte Singer und Songwriter Franz White, schließlich ist er hier aufgewachsen. Von 2009 bis 2013 studierte er Musik in Mannheim, war Musiklehrer und ist nun seit zwei Jahren im Polizeidienst. Derzeit studiert er an der Hochschule der Polizei in Rheinland-Pfalz. „Es ist schön, mal wieder hier zu sein“, sagte der 33-Jährige. „Aber ich habe gemerkt, dass ich schon länger nicht mehr aufgetreten bin, bei den letzten beiden Songs wurde die Stimme etwas schwächer. Ein dreistündiges Konzert hätte ich sicher nicht geschafft.“

Drei Alben des Ex-Bornaers

Drei Alben hat Franz White mittlerweile veröffentlicht, das letzte erschien 2016. „Eigentlich wäre es wieder mal Zeit für ein neues Album.“ Zwischenzeitlich trat er sogar schon an der Polizeihochschule gemeinsam mit einem Kollegen als Duo auf. „Im vorigen Jahr erhielt die Polizeihochschule das letzte Berliner Mauerstück, dazu haben wir die Musik geliefert.“ Auf den Straßen der Heimatregion wird er künftig aber nicht uniformiert zu sehen sein. „Meine Freundin kommt aus dem Schwarzwald, und dort wollen wir auch Fuß fassen.“

